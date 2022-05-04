И это только первый тематический трамвай, который будет курсировать по улицам города. Ещё несколько трамваев в честь почётного звания планируют запустить барнаульские единороссы вместе с Фондом Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Барнаульское местное отделение «Единой России» и Фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» запустили трамвай в честь прославления подвигов барнаульцев в тылу.

Как отметила инициатор акции, депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус, в единой тематике будут брендированы и другие трамваи, которые выйдут на улицы Барнаула ко Дню города.

— Вместе с Барнаульским местным отделением партии, Фондом Владимира Шаманова «Защитники Отечества» и администрацией города мы оформили трамвай, курсирующий по маршруту № 7, в концепции почетного звания «Город трудовой доблести». Это только первый вагон, ко Дню города мы запустим и другие трамваи, идущие по разным маршрутам, — подчеркнула Кристина Юстус.

Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

По словам председателя попечительского совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества» Артёма Шамкова, важно было запустить трамвай с символикой Великой Победы в канун священного для каждого россиянина дня — 9 мая. В планах у единороссов и Фонда — организация экскурсий для школьников и тружеников тыла на трамваях «Барнаул — город трудовой доблести».

— Мы гордимся тем, что логотип Фонда Владимира Анатольевича Шаманова «Защитники Отечества» размещён на барнаульском трамвае, оформленном в стилистике Великой Победы. Военно-патриотическое воспитание и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны — ключевые направления деятельности Фонда. В современных условиях, когда на Западе предпринимают попытки переписать историю Великой Отечественной войны, когда оскверняются памятники советским воинам-освободителям, наш долг — знать и помнить, какой ценой наши деды и прадеды ковали Великую Победу, какой ценой достигался мир на планете. Этот трамвай — один из символов нашей памяти, который показывает то, как жители Барнаула помнят и чтят подвиги поколения Победителей, — отметил Артём Шамков.

Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Как признаются художники, которые оформляли трамвай в стилистике города трудовой доблести, нарисовать подходящий рисунок, который бы по достоинству оценили труженики тыла, — большая ответственность.

— Мне очень нравится идея патриотизма, которая выражается в этом трамвае. Тему нам дали, от нас требовалось лишь скомпоновать отдельные компоненты. У меня у самого бабушка трудилась в тылу и работала на станке, который мы изобразили. За что я люблю свою профессию, так за то, что мы вносим разнообразие и творчество в обыденные вещи. Рад, что нам удалось поучаствовать в этом проекте, — рассказал Фёдор Лисицын.

Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Роспись трамвая. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Роспись трамвая. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Роспись трамвая. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Помимо визуального оформления трамвая в стилистике города трудовой доблести, партийцы дополнили звуковое сопровождение городского общественного транспорта. Теперь, когда трамвай будут проезжать мимо промышленных предприятий, внесших вклад в Великую Победу, в вагоне жителям и гостям города будут рассказывать об этих заводах, общем количестве произведенной техники, боеприпасах, а также об улицах, названных в честь героев войны, и невыдуманные истории трудового героизма барнаульцев.

— Для старта проекта был выбран самый длинный в городе маршрут № 7. Общее количество аудиоматериалов — более 40 рассказов о Барнауле и барнаульцах. Уже с сегодняшнего дня и до Дня города местные жители и гости Барнаула смогут приобщиться к исторической памяти краевой столицы, — подчеркнула Кристина Юстус.

Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула Трамвай «Барнаул — Город трудовой доблести» появился в краевой столице. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Напомним, весной 2020 года Барнаульское местное отделение «Единой России» и Барнаульский совет ветеранов предложили администрации краевой столицы участвовать в проекте «Город трудовой доблести» и инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку Барнаула. Инициативу единороссов и ветеранов поддержали свыше 190 000 жителей Барнаула. 20 мая 2021 года Указом Президента России Владимира Путина краевой столице было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».