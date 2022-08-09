9 августа
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Жизнь

Три школы капитально ремонтируют в Целинном районе по инициативе «Единой России»

Свыше 200 миллионов рублей на капитальный ремонт школ в селах Воеводское, Шалап и Победа получил Целинный район в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Её реализацию инициировала «Единая Россия» по поручению Владимира Путина. Ход ремонтных работ в трех школах проконтролировала заместитель секретаря регионального отделения партии, представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Наталья Кувшинова.

Капитальный ремонт школ в селах.
Капитальный ремонт школ в селах.
Источник фото: "Единая Россия"

К началу учебного года завершится ремонт в Шалапской основной общеобразовательной школе, на него из федерального бюджета выделено 48,8 миллиона рублей. На эти деньги в школе ремонтируют кровлю, входную группу, лестницы, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, ведут электромонтажные и отделочные работы.

«Школа меняется не только внешне. Меняется образовательное пространство, потому что в рамках программы „Модернизация школьных систем образования“ мы также получаем новую мебель, компьютерное и спортивное оборудование. В этом году 1 сентября станет для нас особенно радостным днем. Школе исполнится 55 лет, к тому же в День знаний у нас откроется центр „Точка роста“. Все эти события состоятся в обновленном здании», — рассказала директор школы Лариса Шабунина.

В августе 2023 года завершится капремонт Воеводской средней общеобразовательной школы. Первый этап работ выполнят к 15 октября: будет отремонтирована и утеплена кровля, усилены оконные и дверные проемы, установлены новые окна, отремонтированы межэтажные перекрытия, заменена и запущена система отопления. Затем начнутся внутренние работы, будут установлены пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, рабочие утеплят и облицуют фасад. Предусмотрено благоустройство, ограждение и освещение территории. Общая стоимость капремонта Воеводской средней общеобразовательной школы — 82,6 миллиона рублей.

«Чувствуется, что работа идет и сердце поет, — говорит директор школы Наталья Хароброва. — У нас 164 ребенка, 80 из них обучаются в начальной школе. Численность учеников понемногу растет, что тоже радует. Поэтому мы с нетерпением ждем окончания ремонтных работ».

Капитальный ремонт школ в селах.
Капитальный ремонт школ в селах.
Источник фото: «Единая Россия»

Как сообщил представитель подрядной организации — главный инженер строительного управления № 7 Сергей Эйбин, работы на объекте будут завершены 15 августа следующего года.

Почти в те же сроки завершится капремонт Побединской средней общеобразовательной школы стоимостью 86,7 миллиона рублей. Здесь также ремонтируют кровлю, входную группу и лестницы, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения, ведут электромонтажные работы, затем приступят к внутренней отделке помещений.

Глава Целинного района Виктор Бирюков сообщил, что в ближайшие годы в районе планируют отремонтировать еще три школы в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и уже готовят необходимые документы.

Наталья Кувшинова.
Наталья Кувшинова.
Источник фото: «Единая Россия»

«Программа рассчитана на пять лет. Пока в нее вошли 43 школы Алтайского края, в основном сельские, на их капремонт выделено больше 2 миллиардов рублей. Это крайне важная задача, которую „Единая Россия“ включила в народную программу партии. Вместе с нами за качеством и сроками выполнения работ следят представители общественности, родители и сами школьники. Они будут участвовать и в приемке общеобразовательных учреждений», — заключила Наталья Кувшинова.

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