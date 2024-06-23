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Жизнь

Троица — 2024. Поздравления в прозе, стихах и смс

День святой Троицы — важнейший церковный праздник. Его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. Христианская Троица пришла на смену иудейской Пятидесятнице, широко отмечаемой в Иерусалиме на 50 день со дня Пасхи. В честь этого дня altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0

Поздравления с Троицей в прозе

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

Поздравления с Троицей в стихах

От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.

Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!

С Троицей Святой Вас поздравляю!
Тепла душевного, любви желаю.
Пусть вера в Вас всегда живет,
И каждый своё счастье обретет.
Чтоб все невзгоды обходили стороной,
Хранимы были Троицей святой!

Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.

Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.

Поздравления с Троицей в смс

С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.

Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.

Пусть Господь хранит семью
И от зла оберегает.
В этот теплый летний день
Троица благословляет.

В светлый праздник прочь уйдут
Все обиды и сомненья,
В дом придут тепло, уют.
Счастья, радости, везенья!

Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

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