«Целующиеся динозавры» в День пограничника. Тест: как хорошо вы знаете страны и тех, кто служит на границе

Для того, чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Рубежи России ежедневно охраняют около 100 тыс. человек. 28 мая — день, который посвящен именно этим людям. Тест altapress.ru поможет проверить ваши знания о Пограничных войсках и государственных границах разных стран.
Для того, чтобы пройти тест, отключите блокировщики рекламы (если они у вас установлены).
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter