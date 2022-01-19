Центр социального обслуживания «Близкие люди». Представляем лучший проект социального предпринимательства

Какие услуги оказывает центр
Уход, разовый и круглосуточный, — не единственная услуга «Близких людей». Организация оказывает помощь в быту, транспортировку тяжелобольных на специальном автомобиле, предоставляет услуги психолога и юриста, парикмахера и мастера по маникюру.
Заказ можно сделать на сайте, где есть возможность посмотреть количество выходов сиделки, остаток средств на балансе в личном кабинете. Это очень удобно, особенно тем заказчикам, которые находятся далеко от своих родственников. У центра широкая география клиентов — от Владивостока до Москвы, есть заказчики, проживающие Польше и Чехии.
Также на сайте есть специальный тест, который предварительно помогает заказчикам определить, какие услуги им нужны, на сколько часов требуется заказать сиделку.
«При встрече мы подробно изучаем состояние подопечного и помогаем заказчику определить, сколько нужно ухода. Также есть услуга „сначала сиделка — потом договор“, когда присмотреть нужно прямо сейчас — подбираем сиделку за 30 минут», — рассказывает директор центра Елена Анистенкова.
Даже за разовое посещение, которое длится 2 часа, сиделка успевает сделать многое: гигиенические процедуры, контроль за приемом лекарств, измерение давления, замена нательного и постельного белья, приготовление пищи и питья для подопечного, мытье посуды, влажная уборка, стирка и глажение белья, вынос мусора.
Организация работает не только в Бийске, но и в близлежащих районах, Белокурихе и с этого года — в Горно-Алтайске. «В 2022 году планируем открыть второй офис — в Приобском районе Бийска», — рассказывает предприниматель
Кто следит за подопечными
«Близкие люди» принимают на работу женщин от 45 до 65 лет. Молодежь не берут, хотя иногда и бывают желающие. «Дело в том, что у них другие приоритеты — создать семью, воспитывать детей, то есть на первом месте личная жизнь, а эта работа требует много душевных сил и времени», — объясняет Елена Анистенкова.
Идеально для работы подходят пенсионеры, у которых есть свободное время, и желание помогать. Проходит отбор — кандидаты заполняют анкеты, по которым составляется психологический портрет. Если нет медицинской книжки — сдают анализы.
«Некоторые, которые отправлялись на сдачу, не возвращаются, что тоже показатель: человек не готов, либо помешали другие обстоятельства. Таких много. За 2,5 года у нас сформирована база соискателей, так и не приступивших к работе, и „черный список“ — анкеты тех, кто подвел центр, нарушив правила работы, с такими мы расторгаем соглашение о сотрудничестве — к примеру, не вышел на заказ, не предупредив менеджера центра» — рассказывает автор проекта.
Также мы очень внимательно наблюдаем — опаздывает ли человек на встречу, опрятно ли одет, как разговаривает, есть ли у него рекомендации. На школе ухода следим, как кандидат усваивает материал и какие вопросы задает. К концу занятий складывается определенное представление о человеке.
«Стараемся подбирать людей, приятных внешне, стрессоустойчивых, ответственность — главное качество, которое мы стараемся распознать с первой встречи. Обращаем внимание на множество нюансов, исходя из которых подбираем заказы. Есть клиенты, которым нужны энергичные, разговорчивые женщины — это некоторых мотивирует. Кому-то нужна спокойная сиделочка. Мы всегда учитываем пожелание заказчика», — объясняет Елена Анистенкова. Сейчас в ее команде работают 50 человек.
Эмоциональное выгорание
Эмоциональное выгорание Елена Анистенкова называет профессиональной болезнью сиделок: «Это очень тяжело — одно и то же каждый день. Поэтому мы проводим профилактические занятия».
Этот недуг может случиться с каждым — даже с самым ответственным и влюбленным в свою работу сотрудником.
Елена Анистенкова,
руководитель Центра социального обслуживания «Близкие люди»:
— У нас есть Ольга Владимировна, сиделочка из поселка Молодежный, которая прославилась на всю Россию. В позапрошлом году у нее был выход в Бийске — сутки с проживанием. Ее очень ждала подопечная бабушка, с которой у нее сложились очень хорошие отношения, и сменщица. Случился буран. Автобусное сообщение было прервано. Ольга Владимировна не отменила выход. Очень ответственная — надела лыжи и прошла 3 километра, а потом еще на лошади ехала 2 километра. И вовремя пришла!
Эта сотрудница с нами давно — 2,5 года. В конце 2021 года у нее случилось эмоциональное выгорание, попросила перерыв и ушла в отпуск: последний заказ, где она работала, был не простой, бабушка дементная.
Жизнь продолжается
Одна из популярных услуг центра — маникюр. Причем не всегда медицинский.
Елена Анистенкова,
руководитель Центра социального обслуживания «Близкие люди»:
— Женщина всегда остается женщиной — и в 80 и в 90. Ей всегда хочется выглядеть хорошо. Особенно по праздникам наши подопечные любят заказывать прическу, маникюр и иногда педикюр. В основном, конечно, это происходит, когда подопечные живут в семье. А когда человек одинокий и родственник далеко — реже. 80 лет — возраст изношенности организма и молодости души. Наши подопечные — обычные люди, у них чуть меньше возможностей, но желаний нисколько не меньше. Обычный утренний кофе, поданный сиделкой в красивой чашке — маленькая радость и хорошее настроение на целый день. Мы стараемся их радовать!
Также по праздникам сиделки стараются создать торжественную и веселую атмосферу. На день рождения подопечных пекут торты, а к Новому году украшают их комнату, принося из дома игрушки гирлянды и мишуру.
«Жизнь продолжается, сиделки говорят, что если каждый день ты делаешь что-то важное и нужное для человека, самой жить становится легче», — заключает Елена Анистенкова.
Справка
За 2,5 года с момента открытия центр оказал помощь в уходе за тяжелобольными и пожилыми людьми 250 семьям.