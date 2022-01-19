Центр социального обслуживания «Близкие люди». Представляем лучший проект социального предпринимательства

Пожалуй, одна из самых непростых услуг, которую можно представить, — уход за тяжелобольными и пожилыми людьми. Этим трудным делом с 2019 года занимается центр социального обслуживания «Близкие люди» из Бийска, он бы признан лучшим проектом социального предпринимательства. Расскажем о том, как происходит отбор сиделок, как они борются с эмоциональным выгоранием и помогают своим подопечным.

Какие услуги оказывает центр

Уход, разовый и круглосуточный, — не единственная услуга «Близких людей». Организация оказывает помощь в быту, транспортировку тяжелобольных на специальном автомобиле, предоставляет услуги психолога и юриста, парикмахера и мастера по маникюру.

Заказ можно сделать на сайте, где есть возможность посмотреть количество выходов сиделки, остаток средств на балансе в личном кабинете. Это очень удобно, особенно тем заказчикам, которые находятся далеко от своих родственников. У центра широкая география клиентов — от Владивостока до Москвы, есть заказчики, проживающие Польше и Чехии.

Также на сайте есть специальный тест, который предварительно помогает заказчикам определить, какие услуги им нужны, на сколько часов требуется заказать сиделку.

Лучший проект социального предпринимательства. Центр социального обслуживания «Близкие люди»

«При встрече мы подробно изучаем состояние подопечного и помогаем заказчику определить, сколько нужно ухода. Также есть услуга „сначала сиделка — потом договор“, когда присмотреть нужно прямо сейчас — подбираем сиделку за 30 минут», — рассказывает директор центра Елена Анистенкова.

Даже за разовое посещение, которое длится 2 часа, сиделка успевает сделать многое: гигиенические процедуры, контроль за приемом лекарств, измерение давления, замена нательного и постельного белья, приготовление пищи и питья для подопечного, мытье посуды, влажная уборка, стирка и глажение белья, вынос мусора.

Организация работает не только в Бийске, но и в близлежащих районах, Белокурихе и с этого года — в Горно-Алтайске. «В 2022 году планируем открыть второй офис — в Приобском районе Бийска», — рассказывает предприниматель

Лучший проект социального предпринимательства. Центр социального обслуживания «Близкие люди»

Кто следит за подопечными

«Близкие люди» принимают на работу женщин от 45 до 65 лет. Молодежь не берут, хотя иногда и бывают желающие. «Дело в том, что у них другие приоритеты — создать семью, воспитывать детей, то есть на первом месте личная жизнь, а эта работа требует много душевных сил и времени», — объясняет Елена Анистенкова.

Идеально для работы подходят пенсионеры, у которых есть свободное время, и желание помогать. Проходит отбор — кандидаты заполняют анкеты, по которым составляется психологический портрет. Если нет медицинской книжки — сдают анализы.

Лучший проект социального предпринимательства. Центр социального обслуживания «Близкие люди»

«Некоторые, которые отправлялись на сдачу, не возвращаются, что тоже показатель: человек не готов, либо помешали другие обстоятельства. Таких много. За 2,5 года у нас сформирована база соискателей, так и не приступивших к работе, и „черный список“ — анкеты тех, кто подвел центр, нарушив правила работы, с такими мы расторгаем соглашение о сотрудничестве — к примеру, не вышел на заказ, не предупредив менеджера центра» — рассказывает автор проекта.

Также мы очень внимательно наблюдаем — опаздывает ли человек на встречу, опрятно ли одет, как разговаривает, есть ли у него рекомендации. На школе ухода следим, как кандидат усваивает материал и какие вопросы задает. К концу занятий складывается определенное представление о человеке.

«Стараемся подбирать людей, приятных внешне, стрессоустойчивых, ответственность — главное качество, которое мы стараемся распознать с первой встречи. Обращаем внимание на множество нюансов, исходя из которых подбираем заказы. Есть клиенты, которым нужны энергичные, разговорчивые женщины — это некоторых мотивирует. Кому-то нужна спокойная сиделочка. Мы всегда учитываем пожелание заказчика», — объясняет Елена Анистенкова. Сейчас в ее команде работают 50 человек.

Елена Анистенкова. Центр социального обслуживания «Близкие люди»

Эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание Елена Анистенкова называет профессиональной болезнью сиделок: «Это очень тяжело — одно и то же каждый день. Поэтому мы проводим профилактические занятия».

Этот недуг может случиться с каждым — даже с самым ответственным и влюбленным в свою работу сотрудником.

Елена Анистенкова,

руководитель Центра социального обслуживания «Близкие люди»:

— У нас есть Ольга Владимировна, сиделочка из поселка Молодежный, которая прославилась на всю Россию. В позапрошлом году у нее был выход в Бийске — сутки с проживанием. Ее очень ждала подопечная бабушка, с которой у нее сложились очень хорошие отношения, и сменщица. Случился буран. Автобусное сообщение было прервано. Ольга Владимировна не отменила выход. Очень ответственная — надела лыжи и прошла 3 километра, а потом еще на лошади ехала 2 километра. И вовремя пришла! Эта сотрудница с нами давно — 2,5 года. В конце 2021 года у нее случилось эмоциональное выгорание, попросила перерыв и ушла в отпуск: последний заказ, где она работала, был не простой, бабушка дементная.

Лучший проект социального предпринимательства. Центр социального обслуживания «Близкие люди»

Жизнь продолжается

Одна из популярных услуг центра — маникюр. Причем не всегда медицинский.

Елена Анистенкова,

руководитель Центра социального обслуживания «Близкие люди»:

— Женщина всегда остается женщиной — и в 80 и в 90. Ей всегда хочется выглядеть хорошо. Особенно по праздникам наши подопечные любят заказывать прическу, маникюр и иногда педикюр. В основном, конечно, это происходит, когда подопечные живут в семье. А когда человек одинокий и родственник далеко — реже. 80 лет — возраст изношенности организма и молодости души. Наши подопечные — обычные люди, у них чуть меньше возможностей, но желаний нисколько не меньше. Обычный утренний кофе, поданный сиделкой в красивой чашке — маленькая радость и хорошее настроение на целый день. Мы стараемся их радовать!

Также по праздникам сиделки стараются создать торжественную и веселую атмосферу. На день рождения подопечных пекут торты, а к Новому году украшают их комнату, принося из дома игрушки гирлянды и мишуру.

«Жизнь продолжается, сиделки говорят, что если каждый день ты делаешь что-то важное и нужное для человека, самой жить становится легче», — заключает Елена Анистенкова.