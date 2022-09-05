Церемония зажжения горелки. Новый газопровод заработал в Ребрихинском районе

Межпоселковый газопровод высокого давления ввели в эксплуатацию в Ребрихинском районе 3 сентября. На открытии присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщают на официальном сайте региона.

Ввод в эксплуатацию газопровода в Ребрихинском районе

Новый газопровод обеспечит дополнительно 72 населенных пункта в пяти районах — Ребрихинском, Тюменцевском, Топчихинском, Алейском и Мамонтовском.

Это около 30 тыс. домов — к 140 тыс. ранее газифицированных квартир и домовладений. Газопровод будет работать от распределительной станции Ребриха.

Очередной этап газификации края завершила компания Газпром.

Ввод в эксплуатацию газопровода в Ребрихинском районе altairegion22.ru Ввод в эксплуатацию газопровода в Ребрихинском районе altairegion22.ru Ввод в эксплуатацию газопровода в Ребрихинском районе altairegion22.ru

На открытии Томенко с другими гостями осмотрели выставочную площадку с отечественным газовым оборудованием. Также они побывали на торжественной церемонии зажжения газа в газовой горелке.

Напомним, правительство Алтайского края подписало соглашение с руководством Газпрома в 2020 году о газификации населенных пунктов Алтая. За 2021−2025 годы планируют инвестировать около 60 млрд рублей.