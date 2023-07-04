Цыганские наркобароны, жизнь как в деревне и остатки Пивоварки. Как в Барнауле появился микрорайон Яма и почему в 1990-е он был одним из самых опасных

- Микрорайон Яма начали застраивать в 1950-е годы, примерно в то же время, что и Поток. В Яме находились дачи тех людей, которые переехали в новые пятиэтажки. Некоторые из них сохранились до сих пор.
- Микрорайон назвали Ямой прежде всего из-за положения. Он находится в низине между улицами Попова, Эмилии Алексеевой, Панкратова и Гущина и застроен частным сектором. На деле Яма — скорее весь ТОС «Докучаевский» (Гущина-Попова-Эмилии Алексеевой-Малахова).
- Раньше через Яму протекала Пивоварка, но после возведения дамбы на улице Малахова от русла реки остались лишь несколько озер. Одно из них сейчас называют озером на ул. Гущина. Местные жители его регулярно чистят и с такой же регулярностью загрязняют.
Кстати, изначально Пивоварка называлась Пранкой — в честь Ивана и Егора Прангов, которые в 1864 году основали на левом берегу этой реки первое в Российской империи содовое предприятие. Как только на месте содового завода построили пивоваренный — название речки тоже поменялось на уже привычное: Пивоварка.
- С 1990-х годов Яма обрела дурную славу. Здесь обосновались цыганские наркобароны из «клана Даниловых». В 2008 году группировку арестовали и отправили за решетку.
С начала 1990-х и до самого ареста цыгане жили в печально известном барнаульском районе «Яма», куда любители «дури» давно протоптали дорожку. Их здесь можно встретить в любое время дня и ночи, лежащих в кустах или сидящих на корточках с одурманенными и безумными от эйфории глазами, — писала Российская газета в 2008 году.
- Также проблемой Ямы было отсутствие асфальтированных дорог и освещения. Местные жители боялись ходить по грязи без освещения. Сейчас в микрорайоне проведено освещение и проложен асфальт.
- Те, кто жил возле застраивающегося квартала по Гущина со стороны Малахова в 2016 году, беспокоились,, что их дома находятся в «красной зоне» и могут пойти под снос. В то время самым заметным на окраине микрорайона был 25-этажный жилой комплекс «Аврора».
- На сегодняшний день тот квартал застроен многоэтажками и не затрагивает территорию Ямы. По словам одной из жительниц микрорайона Светланы Ткаченко, «здесь как в деревне — спокойно и все друг друга знают».