Цыганские наркобароны, жизнь как в деревне и остатки Пивоварки. Как в Барнауле появился микрорайон Яма и почему в 1990-е он был одним из самых опасных

Прогуливаясь по барнаульской Яме сегодня даже и не скажешь, что всего 20 с небольшим лет назад здесь было «пристанище» наркоманов, а дороги выглядели как глиняные горки, с которых после дождя можно прокатиться на картонке. Altapress.ru рассказывает, как вообще появился этот микрорайон, как он скатывался в яму и снова «поднимался».