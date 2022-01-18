«Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой». Представляем лучший проект социального предпринимательства в Алтайском крае

Освоить мастерство ковки и других редких промыслов всем, в том чиле и людям с ограниченными возможностями, помогает «Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой». Она был признана лучшим региональным проектом социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере. Подробнее о своем детище рассказал бизнесмен Анна Билецкая.

В 2019 году в Белокурихе Горной обосновались ремесленные мастера. Любой желающий может познакомиться здесь с редкими художественными промыслами: кузнечным, гончарным, войлочным, льняным, скорняжным, кожевенным и другими промыслами.

Проект создала предприниматель и кузнец Анна Билецкая. О том, почему для нее не существует понятия «секрет фирмы», говорит просто:

«Когда передаются знания, тогда и можно говорить о прогрессе, жизненном развитии. Не будет жизни, если каждый сядет в своей каморке и скажет: „Мое, никому не отдам!“. Я мама — мне же хочется дать лучшие знания своим детьми, чтобы им было чем поделиться. Так они смогут найти соратников. Нужно быть открытыми миру — тогда к вам потянутся хорошие люди. А если будут собираться ячейки правильно мыслящих людей, которые совершают добрые поступки, — мир станет лучше и интереснее».

Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой. Ольга Иванова.

Помогает в этом непростом деле Анне не меньше 50-ти хороших людей — мастеров, знатоков своего дела. Каждого Билецкая знает поименно и долго-долго перечисляет:

«Гостей встречает целительница Майя Алтайская, она долгое время жила в Тибете, Америке и Индии. Любовь Сухова из Барнаула — занимается валянием. Светлана Кулакова — астролог, таролог. Также она проводит мастер-класс по буквице, можно узнать, что означает ваше имя вплоть до буквы. Льняные изделия изготавливает Ксения Блинкова. Алла Чиндашева из Маймы — скорняжник в третьем поколении. Антонина Кадырова из Испании занимается кожевенным делом. Оксана Праксина из Заринска создает вязанные игрушки. Есть и художники, а также керамисты из Новосибирска, Бердска, Томска. Всех и не вспомнишь».

Но главные помощники — это конечно же семья: супруг Евгений Билецкий и дети — Андрей и Люда.

Частые гости «Цитадели мастеров» — люди с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники и детсадовцы.

«Мы давно дружим с ребятишками из Барнаула — организацией „Дети-ангелы“. Основатель — Олеся Судакова, мама особенного ребенка. Маленькое счастье, когда люди с ОВЗ могут проявлять себя в любом ремесле. Для них делали новогоднюю благотворительную акцию, обращались к благотворителям, чтобы подготовить подарки на Новый год и Рождество», — рассказывает Анна. — «Чем больше в жизни отдаешь хорошего, тем больше получаешь! Иначе это никак не работает!».

Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой. Ольга Иванова.

Все — от мала до велика в «Цитадели» занимаются кузнечным делом. Не нужно думать, что это только для больших и брутальных мастеров. Ковкой у Анны Белицкой занимаются дети от 2 лет.

«Это самые молоденькие поклонники ковки. В этом деле главное — соблюдать технику безопасности — обязательно очки, фартук, перчатки. Ребятишки с ограниченными возможностями — все куют. От колясочников и людей с ДЦП до общества слепых. Когда относишься к человеку как к индивидууму, а не просто к массе, тогда у него остается знания. Я, моя семья и мастера, надеюсь, всегда будем этого придерживаться. Каждый человек для нас — один такой на свете».

Цитадель мастеров Алтая Анны Билецкой. Ольга Иванова.

Также Анна Билецкая рассказала, почему даже небольшие социальные проекты чрезвычайно важны:

«С капельки начинаются реки. Я понимаю, может быть, в этой жизни у меня не получится сотворить что-то глобальное, что привлекло бы огромное количество людей и было мегасоциальным. Но каждый, кто идет в этом направлении, кто поступательно и старательно будет двигаться к цели, может и приведет нас к „бурной реке“. Главное не бросать, сохранять свою изюминку, идею и доносить ее до людей. Последнее — не так уж и просто, потому что порой смотришь — люди становятся озлобленными, почему-то. И все равно, когда на агрессию отвечаешь добром, они раз — не ожидают этого. Может, так мы и сделаем мир лучше».

Справка о конкурсе

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали 7 алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей — они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.