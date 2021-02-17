«У нас был свой Джек-потрошитель». Как и зачем барнаульский шоумен проводит спектакли про историю города

Какие купцы были в Алтайском крае, чем торговали и сколько зарабатывали — об этом в своем моноспектакле расскажет барнаульский ведущий и историк Константин Борнеман. Чем спектакль отличается от скучной лекции и кому будет интересно его смотреть — узнал корреспондент altapress.ru.

Главное — подача

— Как так случилось , что вы решили поставить исторический спектакль?

— Моя жизнь со студенческой скамьи была связана со сценой. Я по образованию историк, окончил педагогический университет. В вузе участвовал в КВН, разных фестивалях, конкурсах.

У нас есть проект «Школе публичных выступлений». Проводил экскурсии — это, по сути, тоже публичное выступление. Люди так же на тебя смотрят, слушают.

Идея театрального исторического ликбеза витала в воздухе. Когда мы все сели на карантин и экскурсии прекратились, люди начали звонить, интересоваться, спрашивать. И так возникла идея попробовать камерный формат. Я пришел с ней в «Крепостной театр», и Саша Савин (руководитель «Крепостного театра». — Прим. ред.) тоже загорелся ею, все удачно сложилось.

— В чем отличие вашего спектакля от стандартной лекции по истории?

— В эмоциональной подаче. Лекция — это когда ты просто выдаешь материал. А на сцене я могу делиться своим мироощущением, восприятием того или иного факта. Это подача от меня как историка и как личности. На лекции такого не сделать.

Мне всегда было интересно, что стоит за тем или иным фактом. Пытаешься разобраться в этом с психологической точки зрения. Если мы говорим о роли Петра Фролова в истории нашего города, то я пытаюсь понять, что заставило его, гражданского губернатора Томской губернии, посвящать все свое время нашему горному округу?

Я думаю, что любовь к малой родине. Он был настоящим человеком своего времени — новатор, рационализатор, инженер. Всегда ратовал за то, чтобы в городе было максимально красиво, комфортно.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Что сподвигло того же горожанина Быкова 2 мая 1917 года смолить лодку при очень сильном ветре (предполагается, что именно это стало причиной одного из самых больших пожаров в истории города. — Прим. ред.)? Мы нигде этого не узнаем. Протоколов не сохранилось, остаются только наши предположения.

И как раз со сцены удобно говорить такие авторские вещи. А зритель может выбирать — верить в это или нет.

— Была какая-то потребность в такой подаче исторического материала?

— Это повелось с экскурсии, я всегда экспрессивно подавал материал. В Барнауле много классных ребят, которые интересно рассказывают историю города, но меня приглашают именно из-за эмоциональной подачи. Я проводил экскурсии для американцев, французов, поляков.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Однажды я показывал город японцам, и их совсем не интересовала история Барнаула. Зато они спрашивали, как жили простые барнаульцы, что они делали по вечерам, куда ходили. И тогда я понял: факты фактами, а такие вещи действительно важнее.

Тот же Федор Достоевский был в Барнауле — и что здесь делал? А ведь он гулял по этим улицам, встречался со своими знакомыми, друзьями, с ним устраивали творческие вечера, приглашали на балы.

Так он проводил время, а потом писал другу: «спешу сообщить тебе об уютном городе, который находится за тысячу верст от Санкт-Петербурга…»

И когда с любовью об этом рассказываешь, факты уходят на второй план, а люди начинают с интересом слушать.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Факты и мистика

— Когда прошел первый спектакль?

— В ноябре прошлого года, потом в январе мы его повторили. В нем я рассказывал о горнозаводском периоде, становлении Барнаула. Почему Акинфий Демидов выбрал именно эту местность, как он проворачивал дела, не бывая здесь.

XVII-XVIII век — это было время индивидуальностей, людей, которые свое видение воплощали и реализовывали в городе. Если б не тот же Фролов, город стал бы каменным значительно позже. А между тем он с этой идеей приехал к нам из Санкт-Петербурга — «хочу, чтобы этот город стал таким же красивым».

Закончился горнозаводской период закрытием сереброплавильного завода. А дальше город развивался как купеческий центр Сибири. Этому способствовал Бийск и Чуйский тракт, дороги из Монголии и Китая. Река Обь была удобной транспортной артерий Сибири. Позже ее заменила ветка Транссиба — Семипалатинск — Барнаул — Новониколаевск.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Как Барнаул стал купеческим? После закрытия сереброплавильного завода из режимного объекта он стал открытым городом. Многие горные инженеры, чиновники, канцеляристы уехали. А некоторые остались здесь с накопленным капиталом, который вложили в производство, покупали заводики, мастерские.

Сюда потянулись купцы с Урала, Поволжья, европейской части России. Крестьяне с огромным хозяйством становились купцами второй гильдии. Например, купцы Второв, Винокуров по сегодняшним меркам легко могли попасть в топ-10 журнала Forbes.

Закончу я спектакль октябрьским переворотом 1917 года и Гражданской войной.

— Планируете третий спектакль?

— Да, про Барнаул в годы Гражданской войны. И есть планы на четвертый спектакль — про Барнаул мистический. Будем готовить его вместе с журналистом и писателем Владимиром Токмаковым. Пока не знаю, как это будет выглядеть, но хочется устроить целую мистерию — чтобы действие начиналось прямо с лестницы, повесить какие-нибудь факелы.

Голубая дама и дом Ворсиных — про это все знают. Между тем у Горной аптеки есть своя легенда — что в подвале проживает семья, которая приняла таблетку бессмертия.

Также в нашем городе был свой Джек-потрошитель. Молодой адвокат приглашал девиц легкого поведения в свои нумера, жестоко с ними расправлялся и маскировал это под ритуальное убийство.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

У нас был маньяк-людоед, его поймали совершенно случайно. Дети на улице увидели, как он ел человека, и рассказали о нем городовым. На людоеда устроили целую облаву на Крестовоздвиженском кладбище. В общем, таких историй у нас очень много.

Что касается Голубой дамы, то она в том или ином виде была в каждом российском городе. Везде из-за любви кого-то убивали, замуровывали в стены, а потом видели призрак женщины. Но наша дама все равно уникальная — про нее даже американцы сняли два документальных фильма. Они приезжали сюда, я для них как раз проводил экскурсию.

— Как готовитесь к спектаклям? Перечитываете учебники истории?

— Учебники учебниками, но есть и другие источники информации. Например, есть несколько групп в социальных сетях — «Алтайское краеведение», «Купеческий квартал», который ведет Нонна Березикова, и «Непарадный Барнаул» Светланы Шаповаловой. Туда выкладывают очень интересные материалы, факты. Например, недавно там опубликовали фотографию девочки Зои — дочки купца Платонова, благодаря которому в Барнауле впервые появился телефон. Участники группы тоже делятся своими воспоминаниями.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

И, конечно, книги — Александра Родионова, Марка Юдалевича, Владимира Гончарова. Пользуюсь воспоминаниями старожилов — например, династии живописцев Октябрь.

Все разрозненные факты я компоную в единую историю. В этом мне, кстати, очень пригодилось первое образование.

С любовью к делу

— А самим барнаульцам интересно узнавать историю своего города?

— Знаменитый Бисмарк сказал: «Чтобы жить в настоящем и планировать будущее, я должен знать свое прошлое».

Думаю, что историю своего города надо знать обязательно. Легко говорить, что Барнаул плохой, — ты узнай для начала, каким он был. А когда узнаешь — тогда начинаешь смотреть на него другими глазами.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Когда я работал на «Катуни 24», мы проводили социальный эксперимент: встали рядом с Демидовским столпом и спрашивали у мимо проходящих людей, что это такое. Из десяти человек только одна женщина сказала, что это памятник. Правда, не вспомнила кому.

— Кто помогает справиться с театральной составляющей — развести мизансцены и так далее?

— Александр Савин помогает, местный поэт Никита Лукин, который тоже любит театр и ставил моноспектакли.

Меня вдохновляют Эдуард Радзинский, Михаил Задорнов, Евгений Гришковец. Я смотрю, как они подают информацию, удерживают зрительское внимание.

— А что насчет костюмов , декораций?

— Современный театр позволяет обойтись без исторических фраков и кринолинов. Передать дух времени можно небольшими элементами. В моем случае это исторический комод, старинные часы, патефон, скатерть. По поводу вещей ведем переговоры с музеем времени.

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

— А себя вы ощущаете артистом?

— Нет, на это звание я не претендую. Считаю, что каждый должен заниматься тем делом, в котором он силен. А я силен больше в истории, чем в актерском мастерстве.

— Для вас это больше хобби?

— Скорее веление души, сердца. Просто в какой-то момент понимаешь, что это твое, тебе легко этим заниматься и все обстоятельства помогают в этом.

Я понимаю, что когда люди узнают, каким был наш город, это позволяет им посмотреть на сам город и самих себя. Ведь во многом Барнаул предстает таким, каким мы сами его ощущаем.

Это как с историей про пчелу и муху. Если их запустить в чисто поле, пчела сделает конфетку. А у мухи мы сами знаем, что получится.

Хочется, чтобы люди после моего спектакля с гордостью вышли и сказали: «Я — барнаулец!». Чтобы они поняли, что живут не в самом плохом городе в нашей стране.

Когда смотреть спектакль Премьера спектакля «Барнаул купеческий» пройдет 28 февраля в «Крепостном театре» в 18:00. Цена билетов — 300 рублей. 12+

Константин Борнеман на репетиции моноспектакля в «Крепостном театре» Анна Зайкова

Что известно о собеседнике

Константин Борнеман родился в Волгограде. В Барнаул приехал в 1995 году. Выпускник исторического факультета БГПУ. Сооснователь школы публичных выступлений. 17 лет отработал на радио. В течение 20 лет проводит мероприятия, вошел в ТОП-100 лучших ведущих России. Несколько раз становился лучшим спикером крупных молодежных форумов России. Женат.