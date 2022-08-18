У некоторых барнаульцев отключили горячую воду 18 августа

Отключение продлится с 9:00 до 21:00.
На улице 1-я Западная подрядная организация приступит к финальному этапу ремонта. Специалисты демонтируют временный трубопровод рядом с домом № 55/2.
Горячего водоснабжения не будет на:
- ул. 1-я Западная — 55/1, 55/2;
- ул. 80 Гвардейской Дивизии — 64а;
- ул. Эмилии Алексеевой — 6.
Аналогичные работы проводят на ул. Северо-Западная рядом с домом № 47.
Воду отключат по адресам:
- ул. Северо-Западная — 48б, 54, 56, 58а;
- ул. 80 Гвардейской Дивизии — 10, 12, 14а, 14, 10а, 8;
- проезд Полярный 1-й — 2б.
Ранее в Барнауле планировали отключить горячую воду у некоторых горожан 15 и 16 августа, но передумали.