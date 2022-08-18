18 августа
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Жизнь

У некоторых барнаульцев отключили горячую воду 18 августа

Горячую воду отключили у некоторых жителей Октябрьского района в Барнауле 18 августа, сообщает СГК.

Горячая вода, душ
Горячая вода, душ
СС0

Отключение продлится с 9:00 до 21:00.

На улице 1-я Западная подрядная организация приступит к финальному этапу ремонта. Специалисты демонтируют временный трубопровод рядом с домом № 55/2.

Горячего водоснабжения не будет на:

  • ул. 1-я Западная — 55/1, 55/2;
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии — 64а;
  • ул. Эмилии Алексеевой — 6.

Аналогичные работы проводят на ул. Северо-Западная рядом с домом № 47.

Воду отключат по адресам:

  • ул. Северо-Западная — 48б, 54, 56, 58а;
  • ул. 80 Гвардейской Дивизии — 10, 12, 14а, 14, 10а, 8;
  • проезд Полярный 1-й — 2б.

Ранее в Барнауле планировали отключить горячую воду у некоторых горожан 15 и 16 августа, но передумали.

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