У некоторых барнаульцев отключили горячую воду 18 августа

Горячую воду отключили у некоторых жителей Октябрьского района в Барнауле 18 августа, сообщает СГК.

Отключение продлится с 9:00 до 21:00.

На улице 1-я Западная подрядная организация приступит к финальному этапу ремонта. Специалисты демонтируют временный трубопровод рядом с домом № 55/2.

Горячего водоснабжения не будет на:

ул. 1-я Западная — 55/1 , 55/2;

55/2; ул. 80 Гвардейской Дивизии — 64а;

ул. Эмилии Алексеевой — 6.

Аналогичные работы проводят на ул. Северо-Западная рядом с домом № 47.

Воду отключат по адресам:

ул. Северо-Западная — 48б , 54 , 56 , 58а;

54 56 58а; ул. 80 Гвардейской Дивизии — 10 , 12 , 14а , 14 , 10а , 8;

12 14а 14 10а 8; проезд Полярный 1-й — 2б.

Ранее в Барнауле планировали отключить горячую воду у некоторых горожан 15 и 16 августа, но передумали.