Учёные доказали, что музыкальное сопровождение в машине помогает сконцентрироваться на дороге

Группа экспертов показала, что музыкальное сопровождение в машине может уменьшить стресс. Для многих песни и мелодии за рулем — табуированная тема, не всем нравится слушать музыку при управлении авто, но, видимо, она способна поднять настроение.

Музыкальное сопровождение при управлении авто полезно

Согласно последнему исследованию, прослушивание успокаивающих мелодий во время управления машиной помогает избавиться от стресса и защищает сердце. Многие прошлые исследования доказали, что частый психоэмоциональный стресс является фактором риска появления сердечнососудистых болезней. Это расстройство, которое затрагивает более половины людей в мире.

Граждане, которые управляют авто, ежесекундно испытывают большой стресс. Все чтоно знают, что в любой момент автомобилисты могут выплеснуть накопившуюся отрицательную энергию, что может закончиться крайне печально. Вот почему специалисты рекомендуют максимально расслабиться, скачать песню любимого артиста, включить любимые мелодии во время поездки за рулем. В идеале, если эти аудиотреки спокойные и приятные, водитель может сосредоточиться на вождении, не задумываясь о чем-то плохом.

Представители госуниверситета Сан-Паулу утверждают, что расслабляющее музыкальное сопровождение в действительности помогает автомобилистам прийти в чувства и правильно, позитивно мыслить. Основное, что требуется — не включать треки очень громко, в особенности стоит избегать жанр рок. Напротив, это может иметь отрицательные последствия. В Бразилии шоферы часто включают современную ритмичную музыку. В Латинской Америке есть тенденция к песням-трэпам, они помогают хорошо расслабиться, однако каждый автомобилист самостоятельно принимает решение, когда и какие именно слушать новинки, специалисты лишь дают рекомендации, помогающие определиться.

Музыка в авто как помощник автоледи

В проводимых исследованиях учёные зачастую обращались к автоледи. Суть в том, что музыкальное сопровождение в машине бывает полезным для дам. Каждый знает, что женщины гораздо чувствительнее к разным звукам, в особенности если речь идёт о музыке в пути.

Слушая музыку на ходу, женщины забывают все плохие мысли и сосредоточить своё внимание лишь на том, что находится перед ними. Мужчины не реагируют так же. Вот почему учёные нацелены на женщин, и для этого не нужно быть водителем. Леди могут просто сесть в общественный транспорт и послушать музыку, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок.