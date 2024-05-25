Ученые из Копенгагенского университета с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба впервые обнаружили зарождение самых первых галактик во Вселенной. Результаты исследования опубликовали в журнале Science .

Наблюдения показали, что вокруг мини-галактики по мере ее роста накапливается большое количество газа. Это соответствует теоретическим предположениям и результатам компьютерного моделирования.

По оценкам ученых, рождение трех галактик произошло примерно через 400–600 млн лет после Большого взрыва, что составляет около 3–4% от всего возраста Вселенной, который на данный момент оценивается в 13,8 млрд лет.

Формирование галактик началось в эпоху реионизации, когда свет первых звезд начал ионизировать нейтральный водород, делая раннюю Вселенную прозрачной.

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