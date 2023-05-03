У-ДАЧНЫЕ поправки: Александр Терентьев прокомментировал партийные предложения для садоводов

Новый дачный сезон начался, а вместе с ним обострились проблемы дачных и садоводческих хозяйств. Чтобы добраться до своих участков, собственникам приходится за свои деньги латать дороги, а во избежание коммунальных катастроф — чинить своими силами трубы, канализацию и ремонтировать электросети. И так каждый год по кругу, и, к огромному сожалению, ни федеральные, ни региональные власти помогать им не спешат.

Когда проблема становится системной и повсеместной, решать ее нужно комплексно, а значит на государственном уровне. Мы разрешили людям вести садово-огородную деятельность на дачах, даже разрешили круглогодичное проживание на многих участках — значит, и забота об инфраструктуре должна ложиться на плечи государства, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — За примерами далеко ходить не надо — буквально пару недель назад депутатам нашей фракции приходилось как раз разбираться с вопросами нескольких садоводств, расположенных между Барнаулом и Павловском. Это опять — непроходимые тропы вместо дорог, вопросы водоснабжения. Прошлым летом — люди выходили на митинги из-за проблем с энергетиками. Чтобы эти бесконечные переписки с властями, прокурорские проверки, суды, наконец, закончились, а люди имели возможность спокойно выращивать помидоры с огурцами, мы предложили включить дачников в состав муниципалитетов и сельских поселений и за счёт бюджетных средств обеспечить садоводов всей необходимой инфраструктурой — дорогами, теплом, водой, электричеством, а особенно газом, потому что подвести его до участка стоит слишком дорого. Сейчас же получается, что дачники должны платить налоги, и делать это исправно. И все вопросы с коммуналкой тоже решать сами. Чиновники же, в лучшем случае, открестятся, что эта территория не у них на балансе. Разве это государственный подход?