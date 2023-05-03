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Жизнь

У-ДАЧНЫЕ поправки: Александр Терентьев прокомментировал партийные предложения для садоводов

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает освободить дачников от земельного налога на 6 соток, снизить цену электроэнергии и обеспечить необходимой инфраструктурой за счет бюджета. Лидер социалистов Сергей Миронов призвал депутатов Госдумы и Правительство обратить пристальное внимание на предложения партийцев, поскольку от сезона к сезону проблемы не решаются, а лишь усугубляются.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае.

Новый дачный сезон начался, а вместе с ним обострились проблемы дачных и садоводческих хозяйств. Чтобы добраться до своих участков, собственникам приходится за свои деньги латать дороги, а во избежание коммунальных катастроф — чинить своими силами трубы, канализацию и ремонтировать электросети. И так каждый год по кругу, и, к огромному сожалению, ни федеральные, ни региональные власти помогать им не спешат.

Когда проблема становится системной и повсеместной, решать ее нужно комплексно, а значит на государственном уровне. Мы разрешили людям вести садово-огородную деятельность на дачах, даже разрешили круглогодичное проживание на многих участках — значит, и забота об инфраструктуре должна ложиться на плечи государства, — отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — За примерами далеко ходить не надо — буквально пару недель назад депутатам нашей фракции приходилось как раз разбираться с вопросами нескольких садоводств, расположенных между Барнаулом и Павловском. Это опять — непроходимые тропы вместо дорог, вопросы водоснабжения. Прошлым летом — люди выходили на митинги из-за проблем с энергетиками. Чтобы эти бесконечные переписки с властями, прокурорские проверки, суды, наконец, закончились, а люди имели возможность спокойно выращивать помидоры с огурцами, мы предложили включить дачников в состав муниципалитетов и сельских поселений и за счёт бюджетных средств обеспечить садоводов всей необходимой инфраструктурой — дорогами, теплом, водой, электричеством, а особенно газом, потому что подвести его до участка стоит слишком дорого. Сейчас же получается, что дачники должны платить налоги, и делать это исправно. И все вопросы с коммуналкой тоже решать сами. Чиновники же, в лучшем случае, открестятся, что эта территория не у них на балансе. Разве это государственный подход?

Сейчас в Правительстве обсуждается вопрос о проработке механизма для снижения стоимости электроэнергии для СНТ.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин

Как известно, садоводы платят за электричество существенно больше, чем жители деревень, что, на мой взгляд, абсолютно несправедливо, — считает Председатель партии СР-ЗП Сергей Миронов. — Вопрос о снижении тарифов ставится каждый год, но до сих пор проблема не решена. Надеюсь, что в этот раз ситуация изменится в лучшую сторону, и региональные власти, которые непосредственно устанавливают тарифы, получат чёткие указания из Правительства на сей счёт.

Кроме того, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ настаивает на отмене земельного налога на участки площадью до 6 соток включительно.

А также очень важно максимально упростить процедуру оформления земельных участков и построек на территории СНТ, — добавил Александр Терентьев.

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