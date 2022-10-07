7 октября
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Жизнь

Полный парашютизм. Как в Барнауле выглядит переулок с воздушным названием

Когда барнаульцы узнают, что в нашем городе есть пер. Парашютный, то некоторые представляют просторную площадку, где взлетают и приземляются парашютисты. Altapress.ru отправился на место, чтобы оправдать ожидания. Правда, ни первого, ни второго мы не обнаружили.

Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.

Переулок расположен в пос. Осипенко, в частном секторе. Попасть на него можно через пр. Коммунаров.

Длина Парашютного 229 метров. Дорог с асфальтом здесь нет. В дождливую погоду можно увязнуть в грязи. Поэтому местные жители заделывают дорогу кирпичами.

Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.

В переулке нет высоких и роскошных коттеджей. Визуально все дома одинаковые. Но два из них показались нам довольно необычными. Первый расположен за небольшим коричневым забором. Его фасад обшит сайдингом «под дерево». Второй — большой и просторный. Правда, такой уже не скроешь за высоким ограждением.

Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Пер. Парашютный в Барнауле.
Altapress.ru.

Пер. Парашютный узкий, но по-домашнему уютный. Вот кто-то соорудил парковочное место из кусков резины. А у кого-то на территории у забора расположился причудливый желтый ящик. Наверное, с «секретом»

Цены на жилье

Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на пер. Парашютном. Предложений на нем не оказалось. Зато на соседних улицах продаются два дома. Первый — на ул. Пригородной 40 кв. м с просторной территорией отдадут за 2,5 млн рублей. Второй — на ул. Паровозной с новой сантехникой и натяжными потолками оценивают в 6,9 млн рублей.

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