Полный парашютизм. Как в Барнауле выглядит переулок с воздушным названием

Переулок расположен в пос. Осипенко, в частном секторе. Попасть на него можно через пр. Коммунаров.
Длина Парашютного 229 метров. Дорог с асфальтом здесь нет. В дождливую погоду можно увязнуть в грязи. Поэтому местные жители заделывают дорогу кирпичами.
В переулке нет высоких и роскошных коттеджей. Визуально все дома одинаковые. Но два из них показались нам довольно необычными. Первый расположен за небольшим коричневым забором. Его фасад обшит сайдингом «под дерево». Второй — большой и просторный. Правда, такой уже не скроешь за высоким ограждением.
Пер. Парашютный узкий, но по-домашнему уютный. Вот кто-то соорудил парковочное место из кусков резины. А у кого-то на территории у забора расположился причудливый желтый ящик. Наверное, с «секретом»
Цены на жилье
Мы зашли на сайт недвижимости, чтобы посмотреть, сколько стоит жилье на пер. Парашютном. Предложений на нем не оказалось. Зато на соседних улицах продаются два дома. Первый — на ул. Пригородной 40 кв. м с просторной территорией отдадут за 2,5 млн рублей. Второй — на ул. Паровозной с новой сантехникой и натяжными потолками оценивают в 6,9 млн рублей.