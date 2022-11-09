Умер основатель и лидер культовой рок-группы Nazareth

Ему было 76 лет.
В 2013 году Маккаферти покинул Nazareth по состоянию здоровья — он страдал от хронической обструктивной болезни легких.
О группе
В 1965 году Маккаферти вместе с гитаристом Мэнни Чарлтоном, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом основал Nazareth.
Успех коллективу принесло американское турне 1972 года, где группа выступала на разогреве у Deep Purple, напоминает bfm.ru.
Массовая популярность к Nazareth пришла после выхода альбом Hair of the Dog.
Группа была с гастролями в Барнауле — выступала во Дворце зрелищ и спорта (тогда он так назывался). В 2008 году редакция altapress.ru подарила билет поклоннику группы.