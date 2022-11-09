9 ноября
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Жизнь

Умер основатель и лидер культовой рок-группы Nazareth

Скончался основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, сообщает британский таблоид The Sun.

Микрофон.
Микрофон.
Открытые источники в интернете.

Ему было 76 лет.

В 2013 году Маккаферти покинул Nazareth по состоянию здоровья — он страдал от хронической обструктивной болезни легких.

О группе

В 1965 году Маккаферти вместе с гитаристом Мэнни Чарлтоном, басистом Питом Эгнью и барабанщиком Дэрелом Свитом основал Nazareth.

Успех коллективу принесло американское турне 1972 года, где группа выступала на разогреве у Deep Purple, напоминает bfm.ru.

Массовая популярность к Nazareth пришла после выхода альбом Hair of the Dog.

Группа была с гастролями в Барнауле — выступала во Дворце зрелищ и спорта (тогда он так назывался). В 2008 году редакция altapress.ru подарила билет поклоннику группы.

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