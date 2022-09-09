Умный унитаз, глупый линолеум. Барнаульские дизайнеры - о том, как сделать ремонт в жилье в трех ценовых сегментах и не разориться. Или разориться

Мы попросили барнаульских дизайнеров мысленно отремонтировать типовую двушку в 50 «квадратов» в трех вариациях: «Эконом», «Средний» и «Люкс», и реально просчитать затраты. Рассказываем, в какие магазины бежать за самыми выгодными материалами, пока они не подскочили в цене еще больше, и куда нужно лететь за обоями со стразами Swarovski.

Хотелось дешевле

Суммы, которые мы навскидку установили в трех категориях, совершенно не совпали с реальным положением дел на рынке стройматериалов.

Казалось, на 300 тыс. рублей можно о-о-очень скромно, но все же сделать ремонт в нашем воображаемом жилище. На 600 тыс. рублей — позволить себе отделку уже круче, с материалами получше и дизайном побогаче. А на 1 млн и вовсе разгуляться.

Но после беседы с экспертами выяснилось, что на сумму 300 тыс. рублей удастся отремонтировать и укомплектовать максимум ванную, на 600 тыс. — комнаты. А в 1 млн как раз обойдется бюджетная отделка всей квартиры.

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

По мнению наших экспертов, реальные цифры ремонта таковы:

Эконом — 1−1,5 млн рублей

Средний — 2−4 млн рублей

Люкс — 5−10 млн рублей и выше.

Эконом

Каждому свое

«Начнем с того, что понятие „готовый ремонт“ у каждого свое. Для одного — это просто обои, напольное покрытие, свет, двери и так далее, — рассказывает Олег Рожнев, руководитель студии дизайна и ремонта „Квадрат“. — Для другого — еще мебель и всякие мелочи вроде акцентных подушек, картин. В таком случае, затраты возрастут в два-три раза».

Студия дизайна и ремонта «Квадрат». Предоставлено altapress.ru.

Мы — люди простые, поэтому остановились на первом варианте. Не нужно диванов, шкафов и штор — только материалы и отделка.

«Эконом-вариант подразумевает, что в квартире останутся окна, входные двери, свет и розетки от застройщика, — продолжает Олег Рожнев. — Тут придется надеяться на его совесть. Далее для комнат — самые недорогие обои, плинтусы, межкомнатные двери. Затем санузел — акриловая ванна, отдельно стоящий унитаз, металлический змеевик для полотенец».

Лучше офлайн

Все необходимое для бюджетного ремонта собеседник советует покупать в гипермаркете «Леруа Мерлен». А хозяину жилья придется вооружиться инструментами и взять работы на себя — так дешевле.

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

Расчеты в этой ситуации нехитрые: 5 тыс. рублей за квадрат — стоимость материалов. Примерно в такую же сумму обойдутся услуги бригады из двух человек, если заказчик все-таки решит ими воспользоваться. Итого уже 10 тыс. рублей за 1 кв. м. И это только черновой этап. За чистовой придется отдать столько же.

Эксперт отмечает, что черновые материалы подорожали примерно на 40% и пока ценового отката назад не предвидится.

«Некоторые товары из „Леруа“ под их собственной торговой маркой, несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, очень хорошего качества, — говорит Олег Рожнев. — Например, монтажная пена или сухие смеси. Последние, как правило, местного производства. Поскольку везти их издалека накладно».

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

По словам эксперта, бюджетные гипермаркеты гарантируют клиентам максимально выгодную цену. Так, можно приобрести строительные составы немецкой марки Knauf дешевле, чем в других точках.

Олег Рожнев,

руководитель студии дизайна и ремонта «Квадрат»:

Уход IKEA — это огромный удар для большинства россиян. Производить мебель такого качества за небольшую цену, да еще и в таких количествах не сможет больше никто в мире. Ни одна мебельная фабрика не сможет сделать, например, такой же журнальный столик из массива березы и установить цену на него в 10 тыс. рублей, как это было в IKEA. Сервис тоже был на высоте: товар можно было заказать в один клик, в любую точку мира. А дизайн всегда отвечал последним тенденциям.

Диван , мебель. СС0

Некоторые смельчаки заказывают отделочные материалы и даже сантехнику на Aliexpress и иногда даже получают то, что нужно. Однако лучше не тратить время и средства на такие эксперименты, а сразу идти в офлайн-магазин.

Итак, шоппинг позади. Следующий шаг — отделка.

«Самая распространенная клиентская ошибка — при отсутствии необходимых знаний и навыков экономить на бригаде и небрежно относиться к подготовительному этапу, — считает наш эксперт. — Представьте, вы потратились на неплохую дверь-невидимку, а устанавливает ее мастер с низкой квалификацией. Ну, вернее, пытается. А по итогу — испорченная дверь и потраченные на работу деньги, которые вам никто не вернет».

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

Средний сегмент

Дизайнеры и салоны

С бюджетом в 2−4 млн рублей уже можно немного «погулять». По крайней мере, не заказывать унитаз на Aliexpress. А нанять дизайнера и пойти с ним по салонам — света, обоев, сантехники.

«Исходя из этой суммы, я бы рекомендовала довериться фирмам нашего города, проверенным годами. Среди них — «Квадро-интерьер, «АртДеко» или Verde Decor. Там лучшие поставщики со всего мира. Проблем с качеством товара, сроками и гарантийными обязательствами тоже не будет», — говорит Анна Толстых, директор архитектурной студии Sehr gut!

Анна Толстых. Предоставлено altapress.ru.

Похожая история, отмечает эксперт, с сантехникой. Поэтому стоит потратиться на приличную инсталляцию, ванну и раковину. Хороший вариант — японский бренд Omoikiri.

Унитаз с инсталляцией. из открытых источников в интернете

Что касается душевой кабины, ее лучше делать из плитки, а не покупать готовой. Закупить все необходимое можно в салоне «100 градусов». Правда, обойдется вся эта радость минимум в 250 тыс. рублей.

Бесполезная и дорогая мода

Следовать определенному стилевому направлению в этом сегменте уже не модно.

«Сегодня в индустрии интерьерного дизайна нет четкого деления на стили. Как правило, лофт, классика, сканди и все остальные — это дорого, но бесполезно, — говорит Олег Рожнев. — Часто заказчики не понимают, почему. Объясню на примере минимализма. При рассматривании картинок в интернете кажется, что достаточно поставить в центре комнаты диван, и готово — вы минималист! Но нет.

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

В жилье, выполненном в этом стиле, все должно быть геометрически идеально. Поэтому один только диван или кровать может стоить 1,5−2 млн рублей. А кухня, у которой все створки закрываются так, что ее она буквально исчезает в стене, — около 5 млн рублей».

Еще один важный вопрос в теме интерьера — эргономичность. Большинство производителей и дизайнеров сейчас стремятся сделать жилье в среднем сегменте просто комфортным без всякой вычурности.

Премиум-класс

Золото и стразы

Эксперты говорят, что разница в качестве ремонта в среднем и высоком ценовом сегменте может быть не так уж и заметна. Однако и в Алтайском крае есть клиенты, ориентированные на «тяжелый» люкс.

Елена Остроухова. Предоставлено altapress.ru.

«С таким запросом нужно ехать сразу в Италию и там закупаться, — говорит Елена Остроухова, руководитель школы дизайна ArtPlus. — В Барнауле не так много магазинов, готовых покрыть такие потребности. Сразу приходит на ум «Квадро-интерьер». Там есть обои со стразами Swarowski, ручной вышивкой, настоящим золотом. Один рулон таких пару лет назад стоил 180 тыс. рублей. И это еще не самый дорогой вариант».

Также в краевой столице можно найти и другой предмет роскоши — умный унитаз. Это чудо сантехнической мысли управляется пультом и омывает хозяина в нескольких режимах. Цена соответствующая — около 300 тыс. рублей.

А вот использовать линолеум в отделке квартиры премиум-класса, по мнению эксперта, глупо. Поскольку служит он недолго. Деньги лучше вложить в качественный паркет.

Работы барнаульских дизайнеров интерьера. Предоставлено altapress.ru.

До и после февраля

Впрочем, достать премиальные материалы после февральских событий стало еще сложнее. Ассортимент на рынке значительно «похудел», а цены выросли.

«Все позиции подорожали на 30−60%. Особенно двери и инсталляции, — комментирует Елена Остроухова. — Последняя вообще была исключительно немецкого производства. Больше они нам ничего не привозят. Поставщики распродают остатки.

Глобальная проблема в том, что все изделия, которые к нам поступают — это «микс» разных стран. И неважно, какая именно указана на этикетке. Поскольку сейчас многие логистические цепочки порвались, нужно придумать, чем заменить недостающие компоненты. Я думаю, нужно около двух лет, чтобы рынок перестроился».