Одной из наиболее древних горных систем Алтайского края являются отроги Салаирского кряжа на границе Новосибирской и Кемеровской областей.

Из-за сложных геологических процессов, происходивших на территории Салаирского кряжа более 500 млн лет назад, эта земля несет в себе огромное количество полезных ископаемых, органических микро- и макрокомпонентов.

Благодаря своей геологической природе, родник «Салаир» является динамической, подвижной, постоянно очищающейся системой. Поэтому он имеет самый высокий индекс самоочищения по сравнению с любыми поверхностными и подземными водами. По своему составу микро- и макрокомпонентов «Салаир» относится к воде высшей категории качества. Всего в нашей стране воды в этой категории не более 15%.

Уникальный источник найден в Алтайском крае. Фото: salair. live

Факт Из более чем 80 микро- и макроэлементов в составе «Салаира» содержится уникальный кремний, образованный из окаменелых водорослей и имеющий высокую ценность для иммунитета и общего состояния организма.

Как родник способен привлечь туристов в регион?

Евгений Кураков,

директор по развитию бренда «Салаир»:

— Одному роднику это сделать довольно трудно, поэтому перед нами стоит задача, помимо развития самого продукта Salair, популяризировать уникальный и неисхоженный регион. Залесовский округ — это большая территория с интересными маршрутами, пейзажами, реками, черневой тайгой и знаменитым Пещёрским водопадом, — живописным, хотя и рукотворным местом. В планах — работа с инвесторами и развитие целой экосистемы с различными точками притяжения. Бренд воды — это яркая «визитка» этих мест. Холодная, наполненная кислородом, минералами, настоящая тайга под крышкой.

Уникальную воду «Салаир» уже можно приобрести в более чем 20 местах продаж в Барнауле. Но прежде чем попасть на полки в магазины, родниковая вода проходит множество строгих проверок. Одно из таких исследований длится год — каждый сезон берутся пробы воды из родника, и проходят лабораторные изыскания.

Родниковая вода «Салаир». Фото: salair. live

Родниковая вода выходит из недр земли естественным образом, а не рукотворным (бурение скважины, копание колодца).

Отсутствие прямого вмешательства в виде скважины бережно сохраняет состав и природную структуру воды.

Вода из естественного родника, помимо ценного макро- и микросостава сохраняет всю положительную энергетическую информацию из недр земли.

Производство воды «Салаир». Фото: salair. live

Евгений Кураков,

директор по развитию бренда «Салаир»:

— Несколько лет назад, когда я занимался продажей полезного питания, в мире в целом и в нашей стране в частности активно популяризировали, казалось бы, привычный процесс — пить простую воду. Если погрузиться в частный опыт — мы пьем недостаточно воды, нередко она, в лучшем случае, не приносит ни вреда, ни пользы: искусственно минерализирована, очищена бытовым фильтром и т.д. Но тренд популярности качественной воды растёт, и на рынок выходят марки с физиологически полноценной водой, полезной для организма. Наш продукт — не исключение.