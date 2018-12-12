В Барнауле пропал 12-летний мальчик

Волонтеры пишут, что нужны записи с видеорегистраторов автомобилей с 11.30 11 декабря в районе пропажи ребенка: улица Советской Армии и улица Телефонная.
Пропал Александр М.
«Лиза Алерт»,
Приметы ропавшего:
- рост 130 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темные,
- глаза карие.
Был одет:
- коричневая куртка с капюшоном,
- черные брюки,
- сине-белые кроссовки,
- синяя шапка.
С собой у мальчика рюкзак черно-вишннвого цвета.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).