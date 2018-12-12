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Жизнь
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В Барнауле пропал 12-летний мальчик

В Барнауле 11 декабря пропал 12-летний Александр Мамонтов. Ребенок ушел из дома и не вернулся, сообщают в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
"Лиза Алерт" Алтайский край.

Волонтеры пишут, что нужны записи с видеорегистраторов автомобилей с 11.30 11 декабря в районе пропажи ребенка: улица Советской Армии и улица Телефонная.

Пропал Александр М.
Пропал Александр М.
«Лиза Алерт»,

Приметы ропавшего:

  • рост 130 см,
  • худощавого телосложения,
  • волосы темные,
  • глаза карие.

Был одет:

  • коричневая куртка с капюшоном,
  • черные брюки,
  • сине-белые кроссовки,
  • синяя шапка.

С собой у мальчика рюкзак черно-вишннвого цвета.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

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