16 июля
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Жизнь

Установлена предположительная личность Джека-потрошителя

Праправнучка лондонского полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британское издание Telegraph.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Сара Бакс Хортон считает, что самым таинственным маньяком в истории был человек по имени Хайам Хайамс.

Во время своего исследования она проанализировала его медицинские записи и заметила схожие черты с показаниями жертв серийного убийцы. В частности, это шаркающая походка и негнущуюся левая рука. Также совпали рост, телосложение и возраст.

Хортон также отметила, что Хайамс жил в том же районе, где происходили убийства, и умел обращаться с ножом из-за специфики своей работы. Кроме того мужчина страдал от алкоголизма, паранойи и эпилепсии и регулярно нападал на жену.

«Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — указала исследовательница.

Ранее исследователи с корабля увидели броккенский призрак с белой радугой. Это уникальное метеоявление.

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