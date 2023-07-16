Установлена предположительная личность Джека-потрошителя

Сара Бакс Хортон считает, что самым таинственным маньяком в истории был человек по имени Хайам Хайамс.
Во время своего исследования она проанализировала его медицинские записи и заметила схожие черты с показаниями жертв серийного убийцы. В частности, это шаркающая походка и негнущуюся левая рука. Также совпали рост, телосложение и возраст.
Хортон также отметила, что Хайамс жил в том же районе, где происходили убийства, и умел обращаться с ножом из-за специфики своей работы. Кроме того мужчина страдал от алкоголизма, паранойи и эпилепсии и регулярно нападал на жену.
«Он был особенно буйным после тяжелых эпилептических припадков, что объясняет периодичность убийств», — указала исследовательница.
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