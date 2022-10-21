21 октября с приходом зимы отмечали День Трифона и Пелагеи. По-другому его еще называли Пелагея Ознобица. Православная церковь вспоминает преподобную Пелагию Антиохийскую и преподобного Трифон, архимандрита Вятского. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Трифона и Пелагеи

21 октября начиналась подготовка к зиме. В первую очередь покупали или шили зимнюю одежду, а старую — чинили. В народе приговаривали: «С Трифона и Пелагеи становится все холоднее».

«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».

Также начинали готовить новые поля. Для этого рубили и выжигали лес.

Валенки. архив ООО «Руно»

Что нельзя делать 21 октября?

Не стоит грустить и вспоминать о плохом целый день — а то печальных новостей станет еще больше.

Нельзя ходить на свидание , а , тем более , с незнакомцами — большая вероятность , что обманут.

а тем более с незнакомцами — большая вероятность что обманут. Запрещено лениться и бездельничать — могут святые наказать.

Нельзя надевать одежду с дырами в карманах — иначе деньги не будут задерживаться.

Улыбка. CCO.

Приметы Пелагеи Ознобицы