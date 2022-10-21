Традиции Трифона и Пелагеи
21 октября начиналась подготовка к зиме. В первую очередь покупали или шили зимнюю одежду, а старую — чинили. В народе приговаривали: «С Трифона и Пелагеи становится все холоднее».
«Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет».
Также начинали готовить новые поля. Для этого рубили и выжигали лес.
Валенки.
архив ООО «Руно»
Что нельзя делать 21 октября?
- Не стоит грустить и вспоминать о плохом целый день — а то печальных новостей станет еще больше.
- Нельзя ходить на свидание, а, тем более, с незнакомцами — большая вероятность, что обманут.
- Запрещено лениться и бездельничать — могут святые наказать.
- Нельзя надевать одежду с дырами в карманах — иначе деньги не будут задерживаться.
Улыбка.
CCO.
Приметы Пелагеи Ознобицы
- Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
- Облака низко плывут — к морозу.
- Мыши норки с южной стороны делают — к суровой зиме.
- Если скотина к вечеру ведет себя беспокойно, жди ненастья.
- Лес посерел — к морозу.