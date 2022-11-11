В Алтайском крае предлагают увеличить финансирование Проекта поддержки местных инициатив.

Депутаты «Единой России» предлагают увеличить финансирование Проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае на 2023 год, а также поднять максимальную стоимость одного проекта.

Как рассказал заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания — председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, эти инициативы вошли в пакет предложений фракции «Единая Россия» ко второму чтению краевого бюджета на 2023 год.

Увеличить финансирование проекта предлагают с 350 до 400 млн рублей. А максимальную стоимость реализации одного проекта поднять с 1,3 млн рублей до 1,5 млн рублей.

«Программа поддержки местных инициатив в нашем регионе — это одна из лучших практик инициативного бюджетирования по всей стране. Жители территорий сами выбирают объекты, с которыми будут участвовать в программе, и задействованы в реализации самих проектов напрямую. Тем самым мы в контакте с органами местного самоуправления и населением закрываем важные потребности в благоустройстве, строительстве небольших объектов и элементов инфраструктуры. Из года в год проект становится популярнее, количество заявок, территорий и участников растут. Поэтому нужно поощрять эту важную инициативу», — считает Денис Голобородько.

В 2022 году в крае по программе будет реализовано 410 проектов в самых разных сферах: от строительства детских и спортивных площадок, обновления ДК до ремонта участков дорог и объектов ЖКХ.

Прием заявок на 2023 год продолжается до 1 декабря, для участия в проекте уже сформировано более 300 заявок.