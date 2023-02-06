В Алтайском крае сняли на видео, как хаски за обе щеки уплетает уголь

Видео с поедающим уголь хаски разлетелось по всей стране. Изначально его опубликовали в «Каменские новости».

Хаски с разноцветными глазами с удовольствием ест уголь из ведра. Подписчики в комментариях отметили, что животному, вероятно, не хватает витаминов.