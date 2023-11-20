20 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае теперь у деревьев новый "наряд" вместо листьев и кучи мусора во дворах

На въезде в Бийск все деревья теперь в мусорных "листьях", а дворы некоторые в Барнауле похожи на свалки.

Свалка.
Свалка.
Pixabay.com

Теперь вместо зеленых листьев у деревьев появились новые — мусорные, передает amic.ru.

А жители Барнаула жалуются на свалки во дворах.

И все это — последствия урагана.

Ранее мы показывали последствия урагана у театра драмы в Барнауле.

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