28 июля
﻿
Жизнь

В Алтайском крае уже 10 дней ищут пропавшую рыжеволосую женщину с деменцией

В Алтайском крае 18 июля из дома ушла в неизвестном направлении Фетисова Анна Михайловна.

Пропал человек. Поиск пропавших.
Пропал человек. Поиск пропавших.
altapress.ru

53-летняя женщина живет в селе Хлеборобное. Известно, что у нее есть диагноз "деменция".

Приметы: рост 155 см, волосы рыжие, глаза голубые

Одежда: красно-бордовое платье, голубые шлепки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость