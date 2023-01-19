19 января
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Жизнь

В Алтайском крае завершен проект по цифровизации школ

«Ростелеком» завершил работы по проекту «Цифровая образовательная среда», которые велись по заказу Министерства цифрового развития Алтайского края. За два года компания установила системы видеонаблюдения и организовала точки доступа Wi-Fi в 1 026 школьных зданиях региона.

Установка видеокамер.
Установка видеокамер.
Фото: Ростелеком.

— В Алтайском крае реализован еще один этап федерального проекта по формированию цифровой инфраструктуры — на этот раз в общеобразовательных учреждениях. Наш регион оказался в числе 16 пилотных субъектов РФ. В результате организованы системы видеонаблюдения и зоны беспроводного интернета, которые будут действовать во всех без исключения школах нашего региона. Эти услуги призваны повысить безопасность алтайских школьников, доступность интернета для учащихся и педагогов, помочь сделать учебный процесс более качественным, продуктивным, а пребывание в школе — удобным и комфортным, — заявил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Школьники работают за компьютерами.
Школьники работают за компьютерами.
Фото: Freepik.

Работы проходили в несколько этапов. С июня по октябрь 2021 года «Ростелеком» обследовал школьные помещения: провел радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi и спроектировал схему размещения камер наблюдения. В результате были подготовлены паспорта школ с обозначением мест установки оборудования, необходимого количества точек доступа Wi-Fi и IPкамер, трасс для укладки сетевого кабеля и других работ.

После этого компания приступила к строительно-монтажным работам: установке структурированной кабельной системы, розеток для Wi-Fi и IP-камер, телекоммуникационных шкафов с оборудованием, настройке и запуску услуг. В 2021 году «Ростелеком» организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 206 школьных зданиях, в 2022 году — в 820 зданиях.

Видеокамера.
Видеокамера.
Фото: Ростелеком.

— В 2022 году российская экономика переориентировалась на отечественное оборудование и программное обеспечение, из-за высокого спроса на которые образовался дефицит. Мы нашли альтернативных производителей, которые оперативно организовали поставки. В результате комплектующие и ПО поступили в регион, но для выполнения монтажа и пусконаладочных работ пришлось максимально ускориться. Несмотря на это, с задачей мы справились и завершили проект в середине декабря, — сообщила заместитель директора, директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

— Проект по цифровизации алтайских школ очень важен не только для региона, но и для нашей компании. Мы проделали самую большую работу по количеству подключенных школьных объектов по сравнению с другими регионами. В решении задачи участвовали все структурные подразделения Алтайского филиала компании. В Сибири закончили проект в числе первых. Хочу выразить отдельную благодарность руководителям учебных заведений за то, что они вместе с нами включились в процесс, проявили высокую ответственность и заинтересованность, — подытожил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

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