В Алтайском крае завершен проект по цифровизации школ

«Ростелеком» завершил работы по проекту «Цифровая образовательная среда», которые велись по заказу Министерства цифрового развития Алтайского края. За два года компания установила системы видеонаблюдения и организовала точки доступа Wi-Fi в 1 026 школьных зданиях региона.

— В Алтайском крае реализован еще один этап федерального проекта по формированию цифровой инфраструктуры — на этот раз в общеобразовательных учреждениях. Наш регион оказался в числе 16 пилотных субъектов РФ. В результате организованы системы видеонаблюдения и зоны беспроводного интернета, которые будут действовать во всех без исключения школах нашего региона. Эти услуги призваны повысить безопасность алтайских школьников, доступность интернета для учащихся и педагогов, помочь сделать учебный процесс более качественным, продуктивным, а пребывание в школе — удобным и комфортным, — заявил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Школьники работают за компьютерами. Фото: Freepik.

Работы проходили в несколько этапов. С июня по октябрь 2021 года «Ростелеком» обследовал школьные помещения: провел радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi и спроектировал схему размещения камер наблюдения. В результате были подготовлены паспорта школ с обозначением мест установки оборудования, необходимого количества точек доступа Wi-Fi и IPкамер, трасс для укладки сетевого кабеля и других работ.

После этого компания приступила к строительно-монтажным работам: установке структурированной кабельной системы, розеток для Wi-Fi и IP-камер, телекоммуникационных шкафов с оборудованием, настройке и запуску услуг. В 2021 году «Ростелеком» организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 206 школьных зданиях, в 2022 году — в 820 зданиях.

Видеокамера. Фото: Ростелеком.