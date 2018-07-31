В алтайском селе родители требуют компенсацию за смерть 10-летней дочки-инвалида

Ровно год назад , 31 июля, Алтайский Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, которой не смогли вовремя оказать помощь в районной больнице Угловского района. 2 августа состоится первое заседание по гражданскому делу о компенсации морального вреда родителям ребенка, сообщают «Наши новости».

Семья девочки утверждает, что их ребенок погиб по вине врачей. У них есть заключение независимой экспертизы, которую проводили в Санкт-Петербурге. На ее основе потерпевшие составили иск в Угловский районный суд о возмещении убытков и компенсации морального вреда.

У 10-летней Нади был врожденный диагноз «гидроцефалия» (избыточное скопление жидкости в мозге). После очередного приступа ребенка доставили в районную больницу, однако там отказал аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи вызвали скорую из Рубцовска (90 км от Угловского), однако машина приехала только спустя 8 часов. За это время девочка впала в кому, из которой уже не вышла.

В числе недостатков оказания медицинской помощи экспертиза установила, что реаниматолог начал оказывать помощь ребенку на 90 минут позже, чем было необходимо. Кроме того, реанимобиль медицины катастроф врачи вызвали на три часа позже, чем следовало. Это, по мнению экспертов, и стало причиной ухудшения самочувствия девочки и ее смерти.

Родители ребенка требуют от врачей компенсации в два миллиона рублей. Ответчиками по делу значатся Угловская ЦРБ, Краевой центр медицины катастроф и краевой минздрав. Суда семья ждет, но с опаской: в течение нескольких месяцев они регулярно получают смс c неизвестных номеров с угрозами в сторону других своих детей и людей, которые их поддерживают.

СУ СКР по Алтайскому краю обещал прокомментировать ситуацию с движением уголовного дела, но только по запросу.