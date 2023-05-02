В алтайском заповеднике показали, как природа пережила апрельские снегопады

Орнитолог алтайского биосферного заповедника Олег Митрофанов поделился наблюдениями за птицами в прошедшем снежном апреле.

У птиц к апрелю уже прилетели ближние мигранты и застряли на Яйлинской террасе — там их неприятно удивили и задержали аномальные снегопады.

«Мы думали, что зима ушла по-английски, а она уходит чисто по-русски», — пошутили в заповеднике.

К счастью, к концу апреля весна все-таки стала заметнее.

В погожие дни распустились первоцветы, в садах зацвели крокусы и ранние сорта тюльпанов. Маралы вышли на зелень, кабаны приступили к весенней пахоте, а северный плес Телецкого озера почти полностью освободился ото льда.

Ранее «кабанчиков-земплекопов» показали в алтайском заповеднике. Несмотря на апрельскую вьюгу, кабанчики вышли на пахоту в поисках еды.