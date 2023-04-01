1 апреля
﻿
Жизнь

В алтайском заповеднике проводили март весенними фотографиями

Весенними кадрами поделились сотрудники Алтайского биосферного заповедника.

Последние дни марта в Алтайском биосферном заповеднике.
Последние дни марта в Алтайском биосферном заповеднике.
Роман Воробьев, Татьяна Клименко

По словам сотрудников, погода на заповедных берегах каждый день преподносит сюрпризы.

На берегу Телецкого озера — весеннее солнце, днем столбик термометра в течение недели уверенно пересекал отметку +15°С.

Первые весенние цветы появились в заповеднике 25 марта. А сейчас в окрестностях села Яйлю уже цветет ветреница, мать-и-мачеха, ива и медуница, Расправлять листья начал маральник.

Однако, 31 марта зима пожелала вернуться: интенсивный снегопад, ветер и мороз наблюдали сотрудники в последний день месяца.

Ранее посетители алтайского заповедника показали, как выглядело Телецкое озеро 23 марта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость