В алтайском заповеднике проводили март весенними фотографиями

По словам сотрудников, погода на заповедных берегах каждый день преподносит сюрпризы.

На берегу Телецкого озера — весеннее солнце, днем столбик термометра в течение недели уверенно пересекал отметку +15°С.

Первые весенние цветы появились в заповеднике 25 марта. А сейчас в окрестностях села Яйлю уже цветет ветреница, мать-и-мачеха, ива и медуница, Расправлять листья начал маральник.

Однако, 31 марта зима пожелала вернуться: интенсивный снегопад, ветер и мороз наблюдали сотрудники в последний день месяца.

Ранее посетители алтайского заповедника показали, как выглядело Телецкое озеро 23 марта.