24 июля
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Жизнь

В Барнауле депутат обратил внимание на затопленный после дождя двор

Барнаульцы пожаловались на ремонт благоустроенного по нацпроекту двора на ул. Сухэ-Батора, 18, который затопило в эти выходные, передает "Атмосфера".

Затопленный двор.
Затопленный двор.
t.me/ssbulaev

Проблемный двор в этом году благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Но отремонтированная территория не выдержала испытание первым же ливнем.

Один из местных жителей пожаловался в соцсетях, что в эти выходные у них затопило подъезды, придворовую территорию, не работает ливневка, а пешеходная дорожка вот-вот развалится.

"Стало еще хуже, чем было", - пишет барнаулец.

Затопленный двор.
Затопленный двор.
t.me/ssbulaev

Депутат отреагировал на жалобу и пообещал направить запрос замглавы администрации по городскому хозяйству Сергею Татьянину, который курирует подобные проблемы.

"С исполнителей нужно строго спросить, а двор довести до ума", - добавил Булаев.

Всего в 2023 году по этому нацпроекту был запланирован ремонт в 63 дворах Барнаула.

Ранее мы рассказали о других разрушениях штормовых выходных, устранением которых занялись в Алтайском крае.

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