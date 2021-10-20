В Барнауле директор завода получил «письмо от министра» с просьбой добавить на вакцину 679 700 рублей

В Алтайском крае в адрес руководителей различных предприятий поступают письма якобы от министра здравоохранения Дмитрия Попова, сообщает минздрав.

В минздраве подчеркнули, что письма в адрес руководителей предприятий поступают с подписью министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

«Сообщаем, что рассылаемые сообщения — фейк. Информация передана в правоохранительные органы», — рассказали в министерстве.

В обращениях якобы министр просит оказать материальную помощь на приобретение вакцины против коронавирусной инфекции.

Минздрав в качестве примера опубликовал фото письма в адрес гендиректора барнаульского завода РТИ.

«Правительство Алтайского края обращается к вам с просьбой оказания финансовой поддержки наших инициатив на сумму 679 700 рублей, на 18.10.2021», — говорится в письме.

Также в тексте отметили, что сегодня бюджет Алтайского края испытывает «колоссальную нагрузку, которая возникла в связи с вакцинацией населения».

В связи с этим нужна помощь для «комплексного и окончательного решения проблем, вызванных распространением коронавирусной инфекции», что и требует «финансовой поддержки».

Ранее в Алтайском крае бизнесмены получали письма якобы от губернатора Виктора Томенко с просьбой помочь с реализацией госпрограмм.