В Барнауле документы на участие в праймериз «Единой России» уже подали около 130 кандидатов

По данным регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования около 130 человек подали заявления на участие в праймериз по отбору кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы от «Единой России».

Около 130 человек подали заявления на участие в праймериз «Единой России».

В среду, 13 апреля пакеты документы в региональный комитет принесли председатель комитета БГД по законности и местному самоуправлению Иван Огнев (он выдвигается от 12 одномандатного округа), и председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашева. Она планирует принять участие в выборах от Железнодорожного района.

— Я родился и вырос в Ленинском районе, два созыва отработал в Думе, отстаивая интересы жителей 12-го одномандатного округа. Сделано много, но и проблем еще достаточно. Для меня депутатство — это, прежде всего, работа на благо города. Я осознаю свою ответственность, идя на выборы с большой и крепкой командой партии «Единая Россия», которую возглавляет секретарь местного отделения партии, глава города Вячеслав Франк, — сказал Иван Огнев.

Около 130 человек подали заявления на участие в праймериз «Единой России». Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Марина Понкрашева отметила, что в случае избрания, собирается продолжать работу в социальном секторе.

— Мне близки все направления, которыми занимается наш комитет, в том числе, сфера образования и патриотическая работа. Есть много интересных и больших инициатив, которые удалось воплотить жизнь, есть незавершенные дела, которые, в случае избрания, планирую реализовать вместе с командой партии «Единая Россия», — сказала депутат.

Около 130 человек подали заявления на участие в праймериз «Единой России». Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Документы на участие в предварительном голосовании подал и заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

На недавнем заседании оргкомитета в качестве участника праймериз зарегистрирован руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов, а также еще порядка 130 барнаульцев, принявших решение попробовать свои силы в качестве кандидатов от партии на предстоящих выборах. Предварительное голосование в этом году пройдет с 23 по 29 мая. Впервые выбирать кандидатов в депутаты БГД жители столицы края будут исключительно онлайн.