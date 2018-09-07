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В Барнауле к ТРЦ «Пионер» подъехали несколько пожарных расчетов

Утром к ТРЦ «Пионер» приехали много пожарных автомобилей. В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что происходит подготовка у учениям.

Подготовка к тренировке у ТРЦ "Пионер".
Подготовка к тренировке у ТРЦ "Пионер".
altapress.ru

Рядом с ТРЦ стоят минимум 5 пожарных машин и много спасателей. Специалисты разворачивают технику и готовятся к тренировке.

Подробности предстоящих учений в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю обещали сообщить в ближайшее время.

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