В Барнауле к ТРЦ «Пионер» подъехали несколько пожарных расчетов

Утром к ТРЦ «Пионер» приехали много пожарных автомобилей. В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что происходит подготовка у учениям.

Подготовка к тренировке у ТРЦ "Пионер".

Рядом с ТРЦ стоят минимум 5 пожарных машин и много спасателей. Специалисты разворачивают технику и готовятся к тренировке.

Подробности предстоящих учений в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю обещали сообщить в ближайшее время.