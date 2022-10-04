В Барнауле недалеко от парка «Изумрудный» нашли труп мужчины

Прохожие вызвали полицию и реанимацию, рассказали очевидцы.
Как тело мужчины оказалось на улице, недалеко от парка «Изумрудный, — пока не сообщают.
Ранее чемодан с трупом нашла велосипедистка на обочине дороги.
На пересечении пр. Комсомольского и ул. Сизова нашли труп мужчины, сообщают в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте».
Прохожие вызвали полицию и реанимацию, рассказали очевидцы.
Как тело мужчины оказалось на улице, недалеко от парка «Изумрудный, — пока не сообщают.
Ранее чемодан с трупом нашла велосипедистка на обочине дороги.
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