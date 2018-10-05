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В Барнауле объявили сбор лишней картошки

Благотворительный фонд «Облака» обратился к жителям края с просьбой поделиться излишками урожая, в частности картофелем.

Картошка.
Картошка.
Олег Богданов

Каждое воскресенье волонтеры фонда готовят еду и кормят бездомных по программе «Уйти с улицы», и каждую неделю им очень нужна картошка. Кроме того, у фонда более 100 подопечных семей, и в этих семьях голодают дети.

«У нас есть продуктовые карточки, по ним в нашем фонде получают еду по программе реабилитации малоимущих и многодетных семей, — говорит директор „Облаков“ Миля Семененко. — Карточки, как в войну. Сейчас не война, но многие люди живут очень тяжело. И вот прямо сейчас дети в Барнауле плачут потому, что хотят есть, а есть нечего».

Привезти картошку (здесь будут благодарны и за кабачки) можно в фонд «Облака» по адресу: ул. Горького, 45 (правое крыло) в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Телефон 59−01−80.

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