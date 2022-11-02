В Барнауле обсудили опыт использования модели «альтернативной котельной» на примере городов края

Модератором круглого стола выступил Юрий Пургин, гендиректор ИД «Алтапресс». Он напомнил, что до прихода СГК в Рубцовск ситуация была плачевной — город каждую зиму выживал. Все это сопровождалось героическими усилиями коммунальных служб.
Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подчеркнул, что Рубцовск стал первым городом в России, отнесенным к ценовой зоне. Здесь рост тарифов на тепловую энергию для населения находится в пределах ИПЦ — Рубцовск такой один город в стране. В Барнауле тарифы растут по формуле «ИПЦ + 2%", а в Бийске — «ИПЦ + 3%".
Лузанов рассказал, что за период с 2017 по 2022 год компания инвестировала в систему теплоснабжения Рубцовска уже 2,7 млрд рублей. За последние 7 лет в городе увеличился объем перекладки тепловых сетей в два раза.
Помимо этого, планируемые налоговые поступления в бюджет в период действия единой ценовой зоны, с 2019 по 2028 годы составят 136 млн рублей.
Инвестиции в систему теплоснабжения Барнаула за 2019−2022 г.г. составили 3,92 млрд рублей. В городе компания реконструировала 63 км теплосетей, и еще 12,6 км построила с нуля. Кроме того, в 97 ЦТП отремонтировано оборудование, и еще в 57 ЦТП отремонтирована строительная часть.
В Барнауле СГК за семь лет нарастила объем перекладки тепловых сетей в 3,5 раза. Также компания смогла сократить до 13 дней сроки отключения горячей воды для проведения опрессовки.
Выигрывает от введения единой ценовой зоны и бюджет. Так, планируемые налоговые поступления за период действия единой ценовой зоны, с 2020 по 2029 годы составляют 262 млн рублей, а ежегодная экономия бюджета Барнаула из-за отсутствия субсидирования межтарифной разницы составила 94,7 млн рублей.
В Бийске за два года инвестиции СГК составили 359 млн рублей. Кроме того, здесь построили газовую блочно-модульную котельную. Компания реконструировала технически перевооружила 14,4 км теплосетей, а также построила 2,5 км теплосетей с нуля.
После прихода в Бийск СГК, цены на тепло для потребителей заречной и нагорной части города снизились на 47,2%.
Кроме того, ежегодная экономия бюджета города Бийска из-за отсутствия субсидирования межтарифной разницы составила 100 млн рублей.
Выиграла и экология — на 84,28% снизились выбросы в атмосферу.
Игорь Лузанов поделился и планами на грядущий 2023 год. Так, в Барнауле запланированы инвестиции в размере 1,126 млрд руб. Компания планирует реконструировать 11,7 км тепловых сетей. Кроме того, планируется замещение, строительство и реконструкция восьми котельных, реконструкция 1 ПНС, а также замена оборудования 45 ЦТП и реконструкция зданий 7 ЦТП.
В Бийск компания в 2023 году планирует инвестировать около 550 млн рублей. Планируется
техническое перевооружение и реконструкция 4,6 км тепловых сетей, а также ввод в эксплуатацию двух газовых блочно-модульных котельных. Кроме того, 18 угольных котельных ждет модернизация, в том числе и замена насосного оборудования на семи котельных, а также установка котлов-роботов на четырех котельных.
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заявил, что ситуация в 2016 году в Рубцовске была очень сложной. Однако сейчас, благодаря сотрудничеству с СГК, отопительный сезон город переживает гораздо легче.
По словам Фельдмана, такой объем работы на теплосетях Рубцовск никогда не видел, а сейчас это может происходить в течение одного лета. Кроме того, он отметил, что количество жалоб от населения резко снизилось.
Ирина Ломоносова, первый заместитель главы администрации Бийска, рассказала, что раньше в Бийске также был ряд проблем с теплоснабжения. «Вопрос был не просто в надежности, но и в принципе о самой системе снабжения теплом». Однако после заключения концессионного соглашения, по которому малые котельные были переданы СГК, проблем стало гораздо меньше.
Представители управления края по госрегулированию цен и тарифов и антимонопольной службы также отметили, что количество обращений граждан стало на порядок меньше, и носят в основном технический характер. По их словам, нареканий и проблем не возникает, все решается в рабочем порядке.
Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае, отметил, что эксперимент по ценовой модели оказался удачным. Однако он отметил, что в модернизации теплоснабжения все же без федеральных инвестиций не обойтись.
Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка отметил, что стратегические решения в 2017 году были приняты абсолютно верные. По его словам, опыт Рубцовска переняли уже около 30 муниципалитетов.
Также он вспомнил время, когда в поселке Южном платили по 8−12 тысяч за отопление, а летом не было горячего отопления — сейчас эта проблема решена. Кроме того, раньше бюджету города приходилось тратить по 120 млн рублей на компенсации жителям.
«Сегодня цена другая за услугу, качество поставки услуги также другое, и в целом установилась одна цена по городу» — заявил Химочка.
Кроме того, Вячеслав Химочка согласился с Сергем Войтюком в вопросе о необходимости привлечения федеральных инвестиций для кардинального обновления систем теплоснабжения.
Однако, директор по взаимодействию с государственными органами Сибирской генерирующей компании Ирина Степина предположила, что все же СГК — достаточно неудобный партнер. Компания постоянно выходит с инициативами по изменению законодательства.
«С каждым шагом, мы убеждаемся, что любой механизм может быть донастроен» — заявила Степина.
По ее словам, даже модель «альтернативной котельной» требует еще более идеального подхода.