В Барнауле обсудили опыт использования модели «альтернативной котельной» на примере городов края

В Барнауле состоялся круглый стол, посвященный опережающим инвестициям в теплоснабжении городов Алтайского края. Такие инвестиции стали возможны благодаря эксперименту с новой моделью рынка теплоснабжения — «альтернативной котельной».

Модератором круглого стола выступил Юрий Пургин, гендиректор ИД «Алтапресс». Он напомнил, что до прихода СГК в Рубцовск ситуация была плачевной — город каждую зиму выживал. Все это сопровождалось героическими усилиями коммунальных служб.

Директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов подчеркнул, что Рубцовск стал первым городом в России, отнесенным к ценовой зоне. Здесь рост тарифов на тепловую энергию для населения находится в пределах ИПЦ — Рубцовск такой один город в стране. В Барнауле тарифы растут по формуле «ИПЦ + 2%", а в Бийске — «ИПЦ + 3%".

Игорь Лузанов. Анна Зайкова

Лузанов рассказал, что за период с 2017 по 2022 год компания инвестировала в систему теплоснабжения Рубцовска уже 2,7 млрд рублей. За последние 7 лет в городе увеличился объем перекладки тепловых сетей в два раза.

Помимо этого, планируемые налоговые поступления в бюджет в период действия единой ценовой зоны, с 2019 по 2028 годы составят 136 млн рублей.

Инвестиции в систему теплоснабжения Барнаула за 2019−2022 г.г. составили 3,92 млрд рублей. В городе компания реконструировала 63 км теплосетей, и еще 12,6 км построила с нуля. Кроме того, в 97 ЦТП отремонтировано оборудование, и еще в 57 ЦТП отремонтирована строительная часть.

В Барнауле СГК за семь лет нарастила объем перекладки тепловых сетей в 3,5 раза. Также компания смогла сократить до 13 дней сроки отключения горячей воды для проведения опрессовки.

Выигрывает от введения единой ценовой зоны и бюджет. Так, планируемые налоговые поступления за период действия единой ценовой зоны, с 2020 по 2029 годы составляют 262 млн рублей, а ежегодная экономия бюджета Барнаула из-за отсутствия субсидирования межтарифной разницы составила 94,7 млн рублей.

В Бийске за два года инвестиции СГК составили 359 млн рублей. Кроме того, здесь построили газовую блочно-модульную котельную. Компания реконструировала технически перевооружила 14,4 км теплосетей, а также построила 2,5 км теплосетей с нуля.

Круглый стол. Анна Зайкова

После прихода в Бийск СГК, цены на тепло для потребителей заречной и нагорной части города снизились на 47,2%.

Кроме того, ежегодная экономия бюджета города Бийска из-за отсутствия субсидирования межтарифной разницы составила 100 млн рублей.

Выиграла и экология — на 84,28% снизились выбросы в атмосферу.

Игорь Лузанов поделился и планами на грядущий 2023 год. Так, в Барнауле запланированы инвестиции в размере 1,126 млрд руб. Компания планирует реконструировать 11,7 км тепловых сетей. Кроме того, планируется замещение, строительство и реконструкция восьми котельных, реконструкция 1 ПНС, а также замена оборудования 45 ЦТП и реконструкция зданий 7 ЦТП.

Круглый стол. Анна Зайкова

В Бийск компания в 2023 году планирует инвестировать около 550 млн рублей. Планируется

техническое перевооружение и реконструкция 4,6 км тепловых сетей, а также ввод в эксплуатацию двух газовых блочно-модульных котельных. Кроме того, 18 угольных котельных ждет модернизация, в том числе и замена насосного оборудования на семи котельных, а также установка котлов-роботов на четырех котельных.

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман заявил, что ситуация в 2016 году в Рубцовске была очень сложной. Однако сейчас, благодаря сотрудничеству с СГК, отопительный сезон город переживает гораздо легче.

Дмитрий Фельдман. Анна Зайкова

По словам Фельдмана, такой объем работы на теплосетях Рубцовск никогда не видел, а сейчас это может происходить в течение одного лета. Кроме того, он отметил, что количество жалоб от населения резко снизилось.

Ирина Ломоносова, первый заместитель главы администрации Бийска, рассказала, что раньше в Бийске также был ряд проблем с теплоснабжения. «Вопрос был не просто в надежности, но и в принципе о самой системе снабжения теплом». Однако после заключения концессионного соглашения, по которому малые котельные были переданы СГК, проблем стало гораздо меньше.

Представители управления края по госрегулированию цен и тарифов и антимонопольной службы также отметили, что количество обращений граждан стало на порядок меньше, и носят в основном технический характер. По их словам, нареканий и проблем не возникает, все решается в рабочем порядке.

Сергей Войтюк. Анна Зайкова

Сергей Войтюк, руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае, отметил, что эксперимент по ценовой модели оказался удачным. Однако он отметил, что в модернизации теплоснабжения все же без федеральных инвестиций не обойтись.

Министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка отметил, что стратегические решения в 2017 году были приняты абсолютно верные. По его словам, опыт Рубцовска переняли уже около 30 муниципалитетов.

Также он вспомнил время, когда в поселке Южном платили по 8−12 тысяч за отопление, а летом не было горячего отопления — сейчас эта проблема решена. Кроме того, раньше бюджету города приходилось тратить по 120 млн рублей на компенсации жителям.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова

«Сегодня цена другая за услугу, качество поставки услуги также другое, и в целом установилась одна цена по городу» — заявил Химочка.

Кроме того, Вячеслав Химочка согласился с Сергем Войтюком в вопросе о необходимости привлечения федеральных инвестиций для кардинального обновления систем теплоснабжения.

Однако, директор по взаимодействию с государственными органами Сибирской генерирующей компании Ирина Степина предположила, что все же СГК — достаточно неудобный партнер. Компания постоянно выходит с инициативами по изменению законодательства.

Ирина Степина. Анна Зайкова

«С каждым шагом, мы убеждаемся, что любой механизм может быть донастроен» — заявила Степина.

По ее словам, даже модель «альтернативной котельной» требует еще более идеального подхода.