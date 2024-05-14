В Барнауле открылся лечебно-диагностический центр для собак и кошек

Сегодня, 15 мая, состоится официальное открытие ветеринарного центра при приюте «Ласка». Об этом пишет администрация города.

Одна из задач приюта — быстро и качественно оказывать ветеринарную помощь животным, которые находятся в приюте, курируются или принадлежат хозяевам.

Раньше приют обращался за услугами в коммерческие ветеринарные клиники. Теперь же появилась возможность проводить обследования и лечение в центре при приюте.

Организаторы отметили, что за ветеринарной помощью могут обратиться кураторы бездомных животных и люди, подобравшие бездомыша на улице. Для таких пациентов услуги будут бесплатными: затраты компенсируются за счет средств Президентского гранта. Чтобы получить помощь, нужно оформить заявку на сайте.

В приюте сообщили, что работа по диагностике и лечению в рамках проекта началась в конце прошлого года. Уже более 450 пациентов получили помощь. Прием временно вели в кабинетах Пункта льготной стерилизации. Параллельно шло строительство полноценной клиники. И вот 15 мая состоится ее долгожданное открытие.

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