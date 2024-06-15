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Жизнь

В Барнауле перекроют улицу 80-й Гвардейской Дивизии

В Барнауле проведут ремонт трамвайного переезда в месте, где пересекаются ул. Северо-Западная и 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом сообщили в городской администрации.

Планируется отремонтировать более 46 метров одиночного пути.

На время работ, с 22:00 17 июня до 17:00 24 июня, будет перекрыто все движение по улице 80-й Гвардейской Дивизии в районе пересечения с Северо-Западной улицей. Ремонтные работы не повлияют на работу трамваев, но схема движения автобуса № 18 изменится при следовании на конечную остановку «Мебельная фабрика».

Маршрут будет выглядеть следующим образом: ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Северо-Западная — разворот на пересечении ул. Северо-Западной и Смирнова — ул. Северо-Западная, далее по маршруту. В обратном направлении маршрут останется без изменений.

Водителей просят быть внимательными и планировать поездки заранее.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на важном перекрестке перекроют движение.

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