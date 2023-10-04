В Барнауле прозвучала тревога

В городе с 10:40 три минуты звучали сирены. Все теле- и радиоэфиры заместили объявлением от МЧС региона.
Тревога была плановая. Беспокоиться не стоит.
Сирены прозвучат во всех городах России.
В Барнауле 4 октября проверили систему оповещения.
В городе с 10:40 три минуты звучали сирены. Все теле- и радиоэфиры заместили объявлением от МЧС региона.
Тревога была плановая. Беспокоиться не стоит.
Сирены прозвучат во всех городах России.
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