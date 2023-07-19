В Барнауле рассказали, на каком этапе находится реконструкция моста по пр. Ленина

Рабочие приступили к монтажу самого большого пролета на мосту по пр. Ленина, сообщает Telegram-канал " Мост ".

Сборка одной из шести балок, которые соединяют третью и четвертую опоры, уже завершается. Ее длина - 48 метров, а на проведение работ выделили ночь с 22 на 23 июля.

Также на большом путепроводе уже собрали первый пролет и часть пролета между второй и третьей опорами.

На малом путепроводе блоки тоже смонтировали, сейчас специалисты заливают межблочные швы. По периметру продолжают строить бетонные подпорные стенки для удержания насыпи проезжей части.

Кроме того, завершена отсыпка конуса перед первой опорой большого путепровода. Теперь основание пролета находится на уровне земли. Такой же подъезд сформировали и со стороны Дома Быта.

Вскоре рабочие приступят к укладке трамвайных путей.

Ранее из-за сборки пролета на мосту по пр. Ленина изменили движение пешеходов.