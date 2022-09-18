18 сентября
﻿
Жизнь

В Барнауле семью выселяют из дома, за который они платили ипотеку больше 10 лет

Барнаульскую семью Афониных выселяют из дома, за который они платили ипотеку 13 лет, сообщает «Вести Алтай».

Ключи от квартиры.
Ключи от квартиры.
CC0

Из дома в поселке Пригородный хотят выселить семью с матерью-инвалидом и четырьмя детьми. Покинуть жилплощадь они должны 26 сентября.

Афонины приобрели дом в 2006 году за 1,5 млн рублей. Из них 900 тыс. были взяты в кредит на 20 лет.

До 2018-го семья выплачивала долг исправно, пока у женщины не возникли проблемы со здоровьем.

В конце 2019-го фирма «Ипотечный агент Элбинг Столица» через суд потребовала взыскать задолженность в 747 тыс. рублей.

Но, утверждает Любовь Афонина, о суде они не знали.

Кроме того, пишет «Толк», новый собственник уже выкупил дом на торгах за 2,4 млн рублей. Он три месяца ждал, что Афонины съедут, а затем обратился в суд.

Правосудие. Суд. Молоток
Правосудие. Суд. Молоток
СС0

Афонина с адвокатом оспаривали действия пристава и дошли до Верховного Суда.

Также семья искала новое жилье, в том числе социальное — но по нему получили отказ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость