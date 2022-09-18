В Барнауле семью выселяют из дома, за который они платили ипотеку больше 10 лет

Барнаульскую семью Афониных выселяют из дома, за который они платили ипотеку 13 лет, сообщает «Вести Алтай».

Из дома в поселке Пригородный хотят выселить семью с матерью-инвалидом и четырьмя детьми. Покинуть жилплощадь они должны 26 сентября.

Афонины приобрели дом в 2006 году за 1,5 млн рублей. Из них 900 тыс. были взяты в кредит на 20 лет.

До 2018-го семья выплачивала долг исправно, пока у женщины не возникли проблемы со здоровьем.

В конце 2019-го фирма «Ипотечный агент Элбинг Столица» через суд потребовала взыскать задолженность в 747 тыс. рублей.

Но, утверждает Любовь Афонина, о суде они не знали.

Кроме того, пишет «Толк», новый собственник уже выкупил дом на торгах за 2,4 млн рублей. Он три месяца ждал, что Афонины съедут, а затем обратился в суд.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Афонина с адвокатом оспаривали действия пристава и дошли до Верховного Суда.

Также семья искала новое жилье, в том числе социальное — но по нему получили отказ.