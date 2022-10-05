В стенах Алтайского филиала РАНХиГС состоялась ежегодная встреча «Женского клуба», организаторами которого является издательский дом «Алтапресс». Его участницы — топ-менеджеры ведущих компаний края. Мероприятие собрало более 80 бизнес-леди из банковской, медицинской, строительной, производственной и других сфер деятельности. Выбор филиала в качестве места для встречи не случаен, ведь тема этого года — «Образование как искусство».

Перед началом официальной части для гостей работали несколько развлекательных площадок. Ещё во время регистрации девушки заполняли анкеты для участия в розыгрыше призов, могли расслабиться в массажной зоне, поучаствовать в викторине по косметологии, сделать яркие фотографии и сэлфи в фотозонах и выбрать карточки с цитатами великих людей. На протяжении всего вечера для участниц работал кейтеринг.

В Барнауле состоялось закрытое мероприятие «Образование как искусство». Фото Дмитрия Лямзина

Открыл встречу генеральный директор Издательского дома «Алтапресс» Юрий Пургин.

Юрий Пургин,

генеральный директор Издательского дома «Алтапресс»:

— Образование — это культурный процесс. И Алтайский филиал РАНХиГС полностью соответствует идее образования как культуры. На мой взгляд, это уникальное место не только для Барнаула, но и, пожалуй, для России. Лично для меня это постоянный источник вдохновения. Здесь работают неординарные люди и реализуются самые яркие идеи. Мне захотелось, чтобы вы тоже это всё прочувствовали, познакомились с преподавателями. Уверен, они заразят вас своим оптимизмом и нетривиальным взглядом на жизнь.

Юрий Пургин. Фото Дмитрия Лямзина

После официальной части участницы совершили экскурсию по наиболее атмосферным локациям академии, после чего погрузились в образовательный процесс.

Спикерами бизнес-кейсов выступили преподаватели академии.

Заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления, к.соц.н. Ян Меженин провел мастер-класс по управлению конфликтом. Участники поговорили о причинах конфликта, стратегии поведения, узнали о методах его решения, том числе подсказки и фразы, способные погасить конфликт.

Ян Меженин. Фото Дмитрия Лямзина Алёна Короткова. Фото Дмитрия Лямзина Артём Шмаков. Фото Дмитрия Лямзина

Доцент кафедры психологии и социологии управления, к.соц.н. Алёна Короткова поделилась секретами проведения успешных переговоров и акцентировала внимание на том, что важно знать, чтобы выходить из них победителем.

И.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики, к.ф.н. Артём Шмаков сделал акцент на ораторском мастерстве и коммуникативных навыках, которые важны для руководителя, и даже поделился речевой шпаргалкой для поздравительного выступления.

О том, как менялась и развивалась академия на протяжении 20 лет, рассказал директор Алтайского филиала РАНХиГС, профессор кафедры психологии и социологии управления, д.псх.н. Игорь Панарин. Он познакомил гостей с направлениями подготовки и программами обучения филиала. Раскрыл те возможности, которые открываются перед выпускниками после обучения и пригласил всех присоединиться к дружной семье академии.

Ольга Иванова. Фото Дмитрия Лямзина

Ольга Иванова,

руководитель отдела мультимедийных проектов издательского дома «Алтапресс»:

— Как побывать на другой планете? Просто посетить Алтайский филиал РАНХиГС. А ещё лучше здесь учиться. В прошлом году я прошла обучение на Губернаторской программе. Забота и взаимное уважение преподавателей к студентам (и наоборот), — вот что восхищает. Совместное мероприятие издательского дома «Алтапресс» и Алтайского филиала РАНХиГС показало бизнес-леди Барнаула инновационное техническое обеспечение, особую образовательную среду вуза и его атмосферу. Образование — процесс непрерывный. Мы рады развиваться и совершенствоваться вместе с нашими клиентами, партнерами и просто друзьями! Формирование правильной бизнес-среды — наша задача.

Анастасия Дворядкина. Фото Дмитрия Лямзина

Анастасия Дворядкина,

административный директор АН «Династия 24»:

— Благодарю «Алтапресс» за возможность познакомиться с современным учебным заведением нашего города, за увлекательное путешествие в мир знаний. Очень впечатлил креативный, функциональный и комфортный интерьер Алтайского филиала РАНХиГС. При таком комфорте можно не уставая работать и учиться весь день. А также отдельное спасибо хочу сказать преподавателям за интересную беседу и новый взгляд на очевидные вещи. Желаю академии динамичного развития и процветания, новых выдающихся выпускников!

Анна Усова. Фото из архива шатра «Монблан»

Анна Усова,

основатель шатра «Монблан» и женского клуба «Совершенство»:

— Такой инновационный подход к образованию и комплектации пространства формирует мотивацию к самому процессу обучения и развития детей. А наши дети — наше будущее. Развитие детей — развитие края. Просто необходимо и дальше развиваться в таком современном ключе, создавая уникальную образовательную и развивающую среду для разных возрастных групп населения. Гордость берёт за этот проект! Спикеры рассказывали интересно. Чувствуется профессионализм. «Женский клуб», который организовывает Юрий Петрович, — особенное мероприятие. Оно всегда интересно, самобытно, щедро, очень познавательно и полезно. Я считаю, что это уникальный проект «Алтапресса», подобный пока больше никто в городе не может сделать. Этим особенно ценны такие события. Место, программа, люди — всё на высшем уровне!

Оксана Кокина. Фото Дмитрия Лямзина

Оксана Кокина,

заведующая отделением врачебной косметологии клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», кандидат медицинских наук:

— Посещение Алтайского филиала РАНХиГС произвело большое впечатление. Академия — это современная, уютная, крайне продуманная концептуальная среда, где хочется учиться и делать открытия. Удивительно, что учтены все интересы и потребности студентов. Во время общения с преподавателями стало понятно, что они обучают людей, которые крайне заинтересованы в получении знаний. Это профессионалы своего дела, владеющие современными образовательными технологиями. Программа мероприятия насыщенная и содержательная, общение с интересными людьми и прекрасные локации вдохновили и переключили на время из обыденности, ну, а розыгрыш призов от партнёров закрепил все впечатление приятным ярким послевкусием. Вдохновили, удивили и оставили прекрасное впечатление! Благодарю!

Анастасия Баранова ( справа). Фото Дмитрия Лямзина

Анастасия Баранова,

отдел по работе с vip-клиентами страхового дома «ВСК»:

— Академия вызвала море эмоций своими просторами, красотами, удобством, новшеством, захотелось пройти повышение квалификации! Программа была четкой и понятной, хотелось бы, конечно, побольше времени уделить бизнес-кейсам от преподавателей. В целом — восторг полнейший. Отдельное спасибо «Алтапрессу» за проведение таких мероприятий, которые оставляют уйму впечатлений.

Яна Марченко. Фото из архива ИК «Фридом Финанс»

Яна Марченко,

руководитель направления персонального обслуживания ООО Инвестиционная Компания «Фридом Финанс»:

Впечатления только положительные! Место проведения мероприятия выбрано идеально. Давно было желание попасть в РАНХиГС на экскурсию, а теперь ещё появилось желание стать студентом или преподавателем! В такой атмосфере однозначно хочется остаться!!! Спасибо Юрию Петровичу и всей команде за организацию была интересная и насыщенная программа, при этом спикеры выбрали нестандартные подходы и решения, чтобы презентовать свой продукт и вовлечь аудиторию и это радует.

Дарья Матвиенко. Фото из архива «Парка спорта»

Дарья Матвиенко,

организатор и ведущая специальных событий «Парк спорта»:

— Бизнес-кейсы от преподавателей академии, которые мы посетили сегодня, оказались очень полезными. Наиболее актуальным для меня оказался бизнес-кейс о конфликтологии. Безусловно, нас смогли заинтересовать. В филиале до мелочей продумана специфика студенческих потребностей, и после посещения хочется снова стать студентом! Обязательно уточню информацию курсах и направлениях, которые предлагает академия. Они, надеюсь, поспособствуют развитию меня как профессионала.

Наталья Петрова. Фото Дмитрия Лямзина

Наталья Петрова,

основатель сети салонов Мастерская домашнего уюта:

— Образование как искусство… Прекрасный вечер. Для прекрасных дам! Прекрасно организованный ИД «Алтапресс»… Вкусный кейтеринг, интересные бизнес-кейсы, неформальное общение, выступления спикеров на актуальные темы. Но больше всего впечатлила экскурсия по новому уникальному корпусу Алтайского филиала РАНХиГС! Если бы не увидела своими глазами — никогда бы не поверила, что такая академия в Алтайском крае!

Ольга Беляева. Фото Дмитрия Лямзина

Ольга Беляева,

учредитель МЦ «АСТРА»:

— В очередной раз убедилась в пользе проведенного с «Алтапресс» времени. Прекрасный вечер! Уверена, что лучшая рекомендация — это принятое решение менее чем за сутки, получать знания именно в РАНХиГС! Преподаватели покорили своей подачей информации, «заразили»! Касательно самой Академии: нет слов! Восторг! Я получала Высшее в те времена, в современном ВУЗе… скажу точно: таких условий у нас не было) завидую «по-белому» нынешним студентам! У них есть всё, и даже БОЛЬШЕ)

Марина Беломытцева. Фото Дмитрия Лямзина

Марина Беломытцева,

глава крестьянско-фермерского хозяйства «Сатурн»: