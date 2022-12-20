В Барнауле спортсмены-любители выбрали лучших и предложили провести олимпиаду

В Барнауле прошло награждение лучших представителей циклических видов спорта — бега, лыж, плавания, триатлона и велоспорта. Все победители — не профессиональные спортсмены, совмещающие тренировки с повседневной работой. Несмотря на это многие из них в 2022 году совершили настоящие «подвиги».

Награждение спортсменов-любителей проводится второй год подряд. Организует его Союз любителей циклических видов спорта, инициатором создания которого выступил Александр Зайцев, барнаульский предприниматель, пловец и триатлет.

Александр Зайцев,

спортсмен-любитель , соучредитель компании АКТО:

Здорово, что после таких встреч мы становимся ближе друг к другу, начинаем дружить стартами и даже городами. Мы хотим, чтобы эта была площадка для знакомств, коллабораций и обмена опытом.

Александр Зайцев. Артур Горвард

На сегодняшний день в Союз входят любительские объединения по бегу (Пробег22, Восток-трейл), лыжам (Yolochka, Z-club22), триатлону (Altai3Race), велоспорту (Altay Cycling Team), плаванию (Алтай Мастерс). Некоторые клубы как, например, Yolochka, проводят тренировки сразу по нескольким направлениям.

В нынешнем году Союз наградил несколько десятков человек — это самые быстрые, целеустремленные и красивые бегуны и велосипедисты, выносливые триатлеты, преодолевшие полную дистанцию Ironman — 3,8 км плавания, 190 км вело и 42,2 км бега (некоторые по два раза за сезон), спортивные семьи лыжников, лучшие тренеры и наставники.

Какие есть соревнования

Свои награды получили и сами организаторы спортивных стартов.

Так, клуб «Восток-трейл» за лето провел несколько гонок по пересеченной местности в Первомайском районе. Altai3Race ежегодно открывает для триатлетов со всей России турзону «Бирюзовая Катунь», где проводит полноценный фестиваль своего вида спорта.

Спортивный клуб Yolochka традиционно объединяет вокруг себя взрослых любителей беговых лыж, организуя для них целую серию стартов. Z-club22, руководит которым участница олимпийских игр 2014 года Ольга Сементина, делает спортивный праздник для детей. «Бебигонка» в 2020 году собрала 80 юных участников, в 2021-ом — уже 130.

Команда Altay Cycling Team — главный организатор велосипедных соревнований на Алтае. В мае, например, с их участием прошла шоссейная многодневка «Алтайская весна», а осенью — марафон PULSE, собравший сильнейших спортсменов-любителей со всей Сибири, всего более 200 человек.

Владимир Гордейчик, участник Altay Cycling Team, предложил на этом не ограничиваться, объединить усилия и провести в Барнауле полноценную олимпиаду циклических видов спорта.

Максим Рябцев,

министр спорта Алтайского края:

У нас это государственная задача, а вы это делаете по своему зову сердца. Я хотел бы поблагодарить вас за проведение как детских соревнований, так и вовлечение наших граждан в спорт. Еще раз большое спасибо.

Владимир Гордейчик. Артур Горвард

Что ожидает в ближайшем будущем

У всех «цикликов», пожалуй, за исключением только велосипедистов, соревновательный период с приходом зимы не оканчивается. Так, 25 декабря в Барнауле пройдет очередная «Бебигонка» для маленьких лыжников.

7 января любителей ждут на соревнованиях по дуатлону, включающих два этапа бега и лыжи. А 21−22 января всех желающих ждут в Горном Алтае на «Белом трейле» с беговыми дистанциями на 12, 20 и 36 км.