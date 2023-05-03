В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В частности, на днях бригада ООО «Патай» приступила к ремонту дороги по улице Гущина в Барнауле.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок от улицы Попова до улицы Кавалерийской протяженностью 700 метров. Рабочие фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, убирают бордюры и разрабатывают грунт под устройство парковок.

Здесь обновят более 6 тысяч квадратных метров асфальта. Дорожное полотно полностью заменят, отремонтируют тротуары, парковки и примыкания. Предусмотрено устройство водоотводных лотков и благоустройство территории. В частности, у дороги будет высажен газон, установят новые дорожные знаки и остановочные павильоны, а для безопасности пешеходов появятся искусственные дорожные неровности, — проинформировали в транспортном комитете мэрии.