3 мая
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Жизнь

В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Работы по ремонту транспортных артерий города в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» стартовали в Барнауле, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В частности, на днях бригада ООО «Патай» приступила к ремонту дороги по улице Гущина в Барнауле.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок от улицы Попова до улицы Кавалерийской протяженностью 700 метров. Рабочие фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, убирают бордюры и разрабатывают грунт под устройство парковок.

Здесь обновят более 6 тысяч квадратных метров асфальта. Дорожное полотно полностью заменят, отремонтируют тротуары, парковки и примыкания. Предусмотрено устройство водоотводных лотков и благоустройство территории. В частности, у дороги будет высажен газон, установят новые дорожные знаки и остановочные павильоны, а для безопасности пешеходов появятся искусственные дорожные неровности, — проинформировали в транспортном комитете мэрии.

В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также подрядчик ведет установку временных дорожных знаков, разбивку и закрепление трассы по улице Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора) и улице Радужной (от улицы Мамонтова до границы города Барнаула в поселке Лесной). Эти участки также будут отремонтированы ООО «Патай» по нацпроекту.

Отметим, что всего в течение 2023 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле запланированы работы на 13 участках дорог общей протяженностью более 29 км.

В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Ремонт будет выполнен на 12 участках:

  • улица Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора);
  • 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953А до здания 9/1);
  • улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);
  • проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
  • улица Звездная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);
  • улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);
  • улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);
  • улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
  • улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);
  • улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);
  • улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);
  • улица Просторная (от улицы Тихая до улицы Юрина).

Кроме того, в 2023 году по нацпроекту будет выполнено строительство дороги по улице 65 лет Победы протяженностью 0,73 км.


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