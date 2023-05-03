В Барнауле стартовал ремонт городских улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В частности, на днях бригада ООО «Патай» приступила к ремонту дороги по улице Гущина в Барнауле.
В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирован участок от улицы Попова до улицы Кавалерийской протяженностью 700 метров. Рабочие фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие, убирают бордюры и разрабатывают грунт под устройство парковок.
Здесь обновят более 6 тысяч квадратных метров асфальта. Дорожное полотно полностью заменят, отремонтируют тротуары, парковки и примыкания. Предусмотрено устройство водоотводных лотков и благоустройство территории. В частности, у дороги будет высажен газон, установят новые дорожные знаки и остановочные павильоны, а для безопасности пешеходов появятся искусственные дорожные неровности, — проинформировали в транспортном комитете мэрии.
Также подрядчик ведет установку временных дорожных знаков, разбивку и закрепление трассы по улице Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора) и улице Радужной (от улицы Мамонтова до границы города Барнаула в поселке Лесной). Эти участки также будут отремонтированы ООО «Патай» по нацпроекту.
Отметим, что всего в течение 2023 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле запланированы работы на 13 участках дорог общей протяженностью более 29 км.
Ремонт будет выполнен на 12 участках:
- улица Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора);
- 9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953А до здания 9/1);
- улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);
- проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);
- улица Звездная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);
- улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);
- улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);
- улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);
- улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);
- улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);
- улица Водозаборная в поселке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);
- улица Просторная (от улицы Тихая до улицы Юрина).
Кроме того, в 2023 году по нацпроекту будет выполнено строительство дороги по улице 65 лет Победы протяженностью 0,73 км.