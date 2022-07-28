Торжественное открытие спартакиады состоялось 27 июля на стадионе имени Смертина. Участие в ней принимают 160 человек из Барнаула, Павловска, Заринска, Камня-на-Оби и 8 районов края. В течение двух дней они будут выявлять сильнейших в девяти видах спорта, которые по силам людям «серебряного» возраста. Самым молодым здесь 55 лет, самому возрастному — 85.

Лучшие атлеты представят наш регион на всероссийской спартакиаде пенсионеров в августе в Белгороде. В Алтайском крае с каждым годом становится все больше пожилых людей, которые ведут здоровый образ жизни, приходят на стадионы и спортивные клубы, занимаются правильным питанием. Спортивная фигура, здоровье, долголетие — эти пенсионеры выбрали спорт и позитивный настрой к жизни, подавая пример молодому поколению.

В течение всего года в отборочных турах по 10 видам спорта (волейбол, футбол, лёгкая атлетика, плавание, дартс, настольный теннис, шахматы, пулевая стрельба, шашки, лыжи) участвуют более 5000 человек — членов регионального отделения Союза пенсионеров России.

«Идея проведения таких соревнований принадлежит Надежде Михайловне Рудаковой, являвшейся на момент зарождения спартакиады председателем правления Союза пенсионеров Алтайского края. Только через три года подобные мероприятия стали проводиться на всероссийском уровне», — отмечает «Алтайский спорт».

В Барнауле стартовала 12-я спартакиада пенсионеров. Фото: пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края

Любовь Елисеева,

председатель регионального отделения Союза пенсионеров России:

— Мы возраст не ограничиваем, но можем вводить ограничения по врачебным показаниям. Таких прецедентов не было, кстати. Спортсмены, которые увлечены этим, они все достаточно неплохо себя чувствуют, слава богу.

Правительство и Министерство спорта Алтайского края уделяют большое внимание развитию спорта в регионе. Совсем недавно в Заринске прошла X летняя олимпиада городов Алтайского края. Для ее проведения на усовершенствование спортивной базы Заринска было выделено более 118 млн рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. На эти деньги был проведён капитальный ремонт стадиона «Юность» с укладкой искусственного покрытия футбольного поля и беговых дорожек, а также спортивных площадок и трибун для зрителей. Участие в соревнованиях приняли почти 1000 спортсменов из десяти городов региона. В начале августа в Барнауле пройдёт VI детский футбольный турнир памяти Геннадия Смертина, участие в нём примут свыше 100 юных футболистов со всей России, а сейчас делегация края принимает участие в международных играх «Дети Азии».

В Барнауле стартовала 12-я спартакиада пенсионеров. Фото: пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского края

Пётр Кайдаш,

начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Минспорта Алтайского края:

— В этом году в Алтайском крае проходит уже XII летняя спартакиада пенсионеров. И Министерство спорта ежегодно выступает организатором этого мероприятия. Победители соревнований будут представлять наш край на общероссийской спартакиаде пенсионеров. Но самое главное в том, что они являются примером для молодого поколения. Вообще в Алтайском крае очень развита преемственность и непрерывный спортивный процесс. Много детских секций, куда приходит ребёнок, чтобы заниматься спортом. Есть возможность продолжить занятия в студенчестве, в университетских командах. Дальше есть корпоративные соревнования и вот такие спартакиады, как эта. Таким образом Министерство спорта даёт возможность вести активный образ на протяжении всей жизни и реализует программу активного долголетия.

Организаторами Спартакиады выступили Региональное отделение Общественной организации «Союз пенсионеров России» при поддержке Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, а также региональные Минспорта и Минсоцзащиты.