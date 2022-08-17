18 августа
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Жизнь

В Барнауле в рамках дорожного нацпроекта приняли первую дорогу в 2022 году

Первую в этом году дорогу, отремонтированную по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», приняли в Барнауле.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул".

Напомним, ремонт участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта шел два года. Работы выполняла подрядная организация ООО «Барнаульское «ДСУ№ 4». По словам подрядчика, интенсивность движения на Змеиногорском тракте достаточно высокая. Для удобства гостей и жителей краевой столицы работы велись круглосуточно. В дневное время занимались устройством тротуаров и велодорожек, а в ночное проводили работы уже непосредственно на проезжей части. Общая протяженность участков ремонта составила более 5 км. На эти цели направлено 229 млн рублей.

В приемке работ приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, директор ООО «Барнаульское «ДСУ№ 4» Николай Данилин, руководители профильного комитета администрации города, АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», ООО ИПЦ «Стандарт», МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, общественники: главный врач Алтайский краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова, предприниматель Вадим Кручинин и др.

Как напомнил директор Барнаульского ДСУ№ 4 Николай Данилин, в рамках нацпроекта первый участок от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной был передан в эксплуатацию еще в 2021 году. В 2022 году работы были завершены на участке от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Для удобства и комфорта горожан на участке от ул Аванесова до Южного тракта также обустроены тротуар и велодорожка.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«На проезжей части от ул. Аванесова до Южного тракта заменили асфальтобетонное покрытие. Для удобства пешеходов построили тротуары, а для любителей активного вида спорта по нечетной стороне Змеиногорского тракта устроили велодорожки общей протяженностью более 5 км. Кроме того, установлены новые автобусные и трамвайные павильоны на остановках, заменены знаки, нанесли новую дорожную разметку. На участке по нечетной стороне от ул. Горнолыжной до Южного тракта полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяженностью 2,6 км, с четной стороны проезжей части — обустроен новый тротуар протяженностью 1,3 км. На тех участках, где тротуар уже ранее был сделан, там велодорожку к нему пристыковывали» — пояснил он.

Главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова отметила значимость ремонта этого участка.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«Змеиногорский тракт — это одна из ключевых и главных улиц нашего города, не только самая красивая и зеленая. Современная дорожная магистраль в этой части города имеет стратегическое значение. Вдоль нее расположено 11 медицинских учреждений, среди них Краевая клиническая больница, онкодиспансер, Перинатальный центр «Дар». Все они очень важны как в плане оказания экстренной медицинский помощи, так и плановой.

Более того, это не только проезжая часть, это еще и пешеходная дорожка, и велосипедная дорожка. Мы сегодня очень много говорим о здоровом образе жизни. У всех жителей нагорной части города, в том числе и сотрудников нашего перинатального центра, появилась возможность заниматься спортом: сесть на велосипед и доехать до рабочего места. В нашем центре такие сотрудники есть, которые ездят на велосипеде в любое время года и при любой погоде», — рассказала Ирина Молчанова.

Предприниматель Вадим Кручинин напомнил, что в рамках городского проекта «Безопасные дороги» за 2017−2021 годы в Барнауле выполнены ремонт, строительство и реконструкция 170 объектов улично-дорожной сети города.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«Только в 2021 году работы были выполнены на 23 дорожных объектах. В том числе проведена реконструкция мостов: через реку Власиху по ул. Мамонтова, а также через реку Барнаулку по ул. Челюскинцев. Все это безусловно сказывается на комфорте горожан», — отметил он.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что всего в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле предусмотрено 3,5 млрд рублей, в их числе федеральный бюджет — 400,6 млн рублей, краевой бюджет — 2 052,4 млн рублей, бюджет города — 1 053,2 млн рублей.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы выполняем работы на 19 объектах: 18 дорог ремонтируем и строим участок дороги на ул. Сиреневая от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда. По федеральным и региональным программам идет строительство участков 5 новых автомобильных дорог: по ул.280-летия г. Барнаула, ул. Христенко, малому Павловскому тракту, пр-кту Энергетиков, ул.65 лет Победы. В рамках городского бюджета будут отремонтированы 27 дорог частного сектора», — сообщил он.

Антон Шеломенцев также подчеркнул, что на сегодняшний день работы в рамках национального проектах завершены на 70%, полностью выполнены на 5 участках дорог: ул. Западная 11-я, ул. Западная 12-я, ул. Западная 13-я, Германа Титова и Змеиногорский тракт.

Источник: https://barnaul.org

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