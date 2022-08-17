В Барнауле в рамках дорожного нацпроекта приняли первую дорогу в 2022 году

Первую в этом году дорогу, отремонтированную по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», приняли в Барнауле.

Напомним, ремонт участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта шел два года. Работы выполняла подрядная организация ООО «Барнаульское «ДСУ№ 4». По словам подрядчика, интенсивность движения на Змеиногорском тракте достаточно высокая. Для удобства гостей и жителей краевой столицы работы велись круглосуточно. В дневное время занимались устройством тротуаров и велодорожек, а в ночное проводили работы уже непосредственно на проезжей части. Общая протяженность участков ремонта составила более 5 км. На эти цели направлено 229 млн рублей.

В приемке работ приняли участие заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, директор ООО «Барнаульское «ДСУ№ 4» Николай Данилин, руководители профильного комитета администрации города, АО «Проектный институт «Алтайкоммунпроект», ООО ИПЦ «Стандарт», МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула, общественники: главный врач Алтайский краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова, предприниматель Вадим Кручинин и др.

Как напомнил директор Барнаульского ДСУ№ 4 Николай Данилин, в рамках нацпроекта первый участок от ул. Аванесова до ул. Горнолыжной был передан в эксплуатацию еще в 2021 году. В 2022 году работы были завершены на участке от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Для удобства и комфорта горожан на участке от ул Аванесова до Южного тракта также обустроены тротуар и велодорожка.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«На проезжей части от ул. Аванесова до Южного тракта заменили асфальтобетонное покрытие. Для удобства пешеходов построили тротуары, а для любителей активного вида спорта по нечетной стороне Змеиногорского тракта устроили велодорожки общей протяженностью более 5 км. Кроме того, установлены новые автобусные и трамвайные павильоны на остановках, заменены знаки, нанесли новую дорожную разметку. На участке по нечетной стороне от ул. Горнолыжной до Южного тракта полностью обустроен новый тротуар с велодорожкой протяженностью 2,6 км, с четной стороны проезжей части — обустроен новый тротуар протяженностью 1,3 км. На тех участках, где тротуар уже ранее был сделан, там велодорожку к нему пристыковывали» — пояснил он.

Главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра Ирина Молчанова отметила значимость ремонта этого участка.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«Змеиногорский тракт — это одна из ключевых и главных улиц нашего города, не только самая красивая и зеленая. Современная дорожная магистраль в этой части города имеет стратегическое значение. Вдоль нее расположено 11 медицинских учреждений, среди них Краевая клиническая больница, онкодиспансер, Перинатальный центр «Дар». Все они очень важны как в плане оказания экстренной медицинский помощи, так и плановой. Более того, это не только проезжая часть, это еще и пешеходная дорожка, и велосипедная дорожка. Мы сегодня очень много говорим о здоровом образе жизни. У всех жителей нагорной части города, в том числе и сотрудников нашего перинатального центра, появилась возможность заниматься спортом: сесть на велосипед и доехать до рабочего места. В нашем центре такие сотрудники есть, которые ездят на велосипеде в любое время года и при любой погоде», — рассказала Ирина Молчанова.

Предприниматель Вадим Кручинин напомнил, что в рамках городского проекта «Безопасные дороги» за 2017−2021 годы в Барнауле выполнены ремонт, строительство и реконструкция 170 объектов улично-дорожной сети города.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«Только в 2021 году работы были выполнены на 23 дорожных объектах. В том числе проведена реконструкция мостов: через реку Власиху по ул. Мамонтова, а также через реку Барнаулку по ул. Челюскинцев. Все это безусловно сказывается на комфорте горожан», — отметил он.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что всего в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле предусмотрено 3,5 млрд рублей, в их числе федеральный бюджет — 400,6 млн рублей, краевой бюджет — 2 052,4 млн рублей, бюджет города — 1 053,2 млн рублей.

Приемка отремонтированного участка Змеиногорского тракта от ул. Аванесова до Южного тракта. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул».

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы выполняем работы на 19 объектах: 18 дорог ремонтируем и строим участок дороги на ул. Сиреневая от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда. По федеральным и региональным программам идет строительство участков 5 новых автомобильных дорог: по ул.280-летия г. Барнаула, ул. Христенко, малому Павловскому тракту, пр-кту Энергетиков, ул.65 лет Победы. В рамках городского бюджета будут отремонтированы 27 дорог частного сектора», — сообщил он.

Антон Шеломенцев также подчеркнул, что на сегодняшний день работы в рамках национального проектах завершены на 70%, полностью выполнены на 5 участках дорог: ул. Западная 11-я, ул. Западная 12-я, ул. Западная 13-я, Германа Титова и Змеиногорский тракт.

Источник: https://barnaul.org