В Барнауле выбрали ноябрьскую красавицу конкурса «Мисс Гранмулино»

В минувшую субботу, 24 ноября, состоялся финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь» . Организаторами конкурса стали PK «Granmulino» , ресторан «Vienne Lion» и модельное агентство «Стиль» . В финальное шоу, проходившего сразу в двух залах ресторана, вышли 7 очаровательных конкурсанток !

Программа конкурса погрузила гостей в атмосферу праздника и красоты: была представлена авторская коллекция театра моды и пластики «Суаре» Алтайского аграрного университета, вокальная студия «8 марта», а также театр песни «Звенящая капель» создавали музыкальное настроение, а студия восточного танца «Джумана» в очередной раз доказала, что пластика человеческого тела — это целое путешествие во Вселенную.

По сложившимся канонам, участницы конкурса красоты представляли несколько дефиле — в купальниках, вечерних платьях и футболках с логотипом генерального спонсора — ТМ «Granmulino».

Финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018 , ноябрь». Фотограф Иван Вештемов ( http://nightout.ru)

Симпатии жюри и гостей конкурса абсолютно совпали — титул «Мисс Granmulino-2018, ноябрь» получила Светлана Серебрякова! Девушке всего 17 лет, она профессионально занимается лёгкой атлетикой, любит фотографироваться и фотографировать сама, увлекается танцами.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018 , ноябрь» Светлана Серебрякова. Фотограф Иван Вештемов ( http://nightout.ru)

Титул «Мисс Vienne Lion» получила Рогова Софья. Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна. Титул «Мисс Стиль» отдан Сапуновой Марии.

Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна ( справа). Фотограф Иван Вештемов ( http://nightout.ru)

Следующий конкурс красоты «Мисс Granmulino-2018, декабрь» состоится 22 декабря в 19.00 (суббота), следите за анонсами и успевайте войти в число первых красавиц ТМ «Granmulino»!

Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года — двухнедельная поездка в Италию на двоих!

Регистрация участниц открыта!

Участие в конкурсе бесплатное! Приглашаем девушек от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

в личные сообщения группы Вконтакте

на почту stil_models@mail.ru

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

Информационные партнёры конкурса: Радиостанция «Новое Радио Барнаул», Интернет сообщество Barnaul 22, ИД Алтапресс, Амик.