В Барнауле выбрали ноябрьскую красавицу конкурса «Мисс Гранмулино»

Программа конкурса погрузила гостей в атмосферу праздника и красоты: была представлена авторская коллекция театра моды и пластики «Суаре» Алтайского аграрного университета, вокальная студия «8 марта», а также театр песни «Звенящая капель» создавали музыкальное настроение, а студия восточного танца «Джумана» в очередной раз доказала, что пластика человеческого тела — это целое путешествие во Вселенную.
По сложившимся канонам, участницы конкурса красоты представляли несколько дефиле — в купальниках, вечерних платьях и футболках с логотипом генерального спонсора — ТМ «Granmulino».
Симпатии жюри и гостей конкурса абсолютно совпали — титул «Мисс Granmulino-2018, ноябрь» получила Светлана Серебрякова! Девушке всего 17 лет, она профессионально занимается лёгкой атлетикой, любит фотографироваться и фотографировать сама, увлекается танцами.
Титул «Мисс Vienne Lion» получила Рогова Софья. Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна. Титул «Мисс Стиль» отдан Сапуновой Марии.
Следующий конкурс красоты «Мисс Granmulino-2018, декабрь» состоится 22 декабря в 19.00 (суббота), следите за анонсами и успевайте войти в число первых красавиц ТМ «Granmulino»!
Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года — двухнедельная поездка в Италию на двоих!
Регистрация участниц открыта!
Участие в конкурсе бесплатное! Приглашаем девушек от 18 до 30 лет.
Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:
- в личные сообщения группы Вконтакте
- на почту stil_models@mail.ru
Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60
Информационные партнёры конкурса: Радиостанция «Новое Радио Барнаул», Интернет сообщество Barnaul 22, ИД Алтапресс, Амик.
Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса —