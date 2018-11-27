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В Барнауле выбрали ноябрьскую красавицу конкурса «Мисс Гранмулино»

В минувшую субботу, 24 ноября, состоялся финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь». Организаторами конкурса стали PK «Granmulino», ресторан «Vienne Lion» и модельное агентство «Стиль». В финальное шоу, проходившего сразу в двух залах ресторана, вышли 7 очаровательных конкурсанток!

Финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь".
Финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь".
Фотограф Иван Вештемов (http://nightout.ru)

Программа конкурса погрузила гостей в атмосферу праздника и красоты: была представлена авторская коллекция театра моды и пластики «Суаре» Алтайского аграрного университета, вокальная студия «8 марта», а также театр песни «Звенящая капель» создавали музыкальное настроение, а студия восточного танца «Джумана» в очередной раз доказала, что пластика человеческого тела — это целое путешествие во Вселенную.

По сложившимся канонам, участницы конкурса красоты представляли несколько дефиле — в купальниках, вечерних платьях и футболках с логотипом генерального спонсора — ТМ «Granmulino».

Финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь&quot;.
Финал конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь».
Фотограф Иван Вештемов (http://nightout.ru)

Симпатии жюри и гостей конкурса абсолютно совпали — титул «Мисс Granmulino-2018, ноябрь» получила Светлана Серебрякова! Девушке всего 17 лет, она профессионально занимается лёгкой атлетикой, любит фотографироваться и фотографировать сама, увлекается танцами.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь&quot; Светлана Серебрякова.
Финалистка конкурса красоты «Мисс Granmulino 2018, ноябрь» Светлана Серебрякова.
Фотограф Иван Вештемов (http://nightout.ru)

Титул «Мисс Vienne Lion» получила Рогова Софья. Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна. Титул «Мисс Стиль» отдан Сапуновой Марии.

Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна (справа).
Титул «Мисс Новое радио» получила Козлова Анна (справа).
Фотограф Иван Вештемов (http://nightout.ru)

Следующий конкурс красоты «Мисс Granmulino-2018, декабрь» состоится 22 декабря в 19.00 (суббота), следите за анонсами и успевайте войти в число первых красавиц ТМ «Granmulino»!

Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года — двухнедельная поездка в Италию на двоих!

Регистрация участниц открыта!

Участие в конкурсе бесплатное! Приглашаем девушек от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

Информационные партнёры конкурса: Радиостанция «Новое Радио Барнаул», Интернет сообщество Barnaul 22, ИД Алтапресс, Амик.

Фотоотчет с мероприятия >>

Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса — до 31.07.2019. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по электронной почте stil_models@mail.ru.

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