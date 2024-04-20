Отмечается, что пилили и ломали не только аварийные деревья, но и достаточно крепкие здоровые. В общей сложности вырубили около 15 деревьев.
В центре Барнаула вырубили деревья.
Черное и Белое Барнаул
Жительница Барнаула задалась вопросом, почему нельзя было аккуратно подрезать ветви, если мешают. Девушка считает, что вырубка деревьев нанесла ущерб экологии и состоянию двора.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске спиленные деревья не убирают уже неделю. Жители жалуются.
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