В центре Барнаула на ул. Молодежной накануне варварски вырубили деревья. Остатки благоустройства сотрудники оставили на улице, этим недовольны жители, сообщает «Черное и Белое Барнаул».

Отмечается, что пилили и ломали не только аварийные деревья, но и достаточно крепкие здоровые. В общей сложности вырубили около 15 деревьев.

В центре Барнаула вырубили деревья. Черное и Белое Барнаул

Жительница Барнаула задалась вопросом, почему нельзя было аккуратно подрезать ветви, если мешают. Девушка считает, что вырубка деревьев нанесла ущерб экологии и состоянию двора.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске спиленные деревья не убирают уже неделю. Жители жалуются.

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