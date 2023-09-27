В Барнауле задержали мужчину за хранение марихуаны

Мужчина заявил, что нарвал дикорастущую коноплю для личного потребления.
Отмечается, что ранее он был судим за кражу и грабеж.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае полицейские изъяли 200 граммов марихуаны.
Во время досмотра у 40-летнего барнаульца нашли марихуану в размере более одного кг, сообщает ГУ МВД по краю.
Мужчина заявил, что нарвал дикорастущую коноплю для личного потребления.
Отмечается, что ранее он был судим за кражу и грабеж.
Возбужденно уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае полицейские изъяли 200 граммов марихуаны.
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