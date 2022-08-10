В Барнауле завершается строительство ЖК «Парковый».

В Барнауле завершается строительство некогда проблемного жилого комплекса «Парковый». Благодаря совместным усилиям администрации города, строителей и участников долевого строительства ключи от своих квартир дольщики получат уже осенью.

Об этом сообщил сегодня глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе выездного совещания по адресу строящегося комплекса многоквартирных домов на ул. Парковая, 71. В совещании также приняли участие руководители органов местного самоуправления, представители депутатского корпуса, строительных организаций.

ЖК «Парковый», строительство которого началось в 2018 году, стал первым проектом в Барнауле, который реализуется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк» с использованием эскроу-счетов.

Весной 2021 года строительно-монтажные работы на объекте были остановлены в связи с низкой квалификацией подрядной организации ООО «СК Стройпанорама» и, как следствие, медленными темпами и низким качеством работ. Застройщик, АО СЗ «Барнаулкапстрой», расторг договор подряда.

Дольщики обратились в администрацию города и лично к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой сделать все возможное, чтобы достроить дом. Для разрешения сложившейся ситуации проводились неоднократно заседания межведомственной рабочей группы с участием дольщиков, депутатов Барнаульской городской Думы, строителей. Вопрос завершения строительства был взят на особый контроль.

Иван Огнев. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев:

— Межведомственная рабочая группа вместе с дольщиками искала возможные пути разрешения ситуации. Заседания комиссии на первом этапе проходили практически еженедельно. Было много споров и справедливых упреков от людей, но нам все же удалось найти компромиссное решение, определить подрядную организацию, которая взяла на себя ответственность за достройку жилого комплекса, возобновить работы и уже к концу прошлого года сдать третью блок секцию — первый объект жилого комплекса.

Работы на объекте взяла на себя компания ООО «Гермес», входящая в группу компаний ООО СЗ «АдалинИнвест» (директор Рихард Фаллер). По словам руководителя, это решение было непростым.

Рихард Фаллер. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«Ситуация с домом была сложная, можно сказать, взрывоопасная. Администрация города обратилась с просьбой помочь — достроить, по возможности, — рассказывает Рихард Фаллер. — Никакой экономической выгоды для компании в этом проекте нет. Но взялись за работу, потому что посчитали, что это нужно сделать, чтобы снять напряжение среди дольщиков, чтобы люди, наконец, получили свое жилье».

Когда новый подрядчик приступил к работе и на строительной площадке появилась техника, дольщики увидели реальное продвижение дел. Сегодня строительство близится к завершению. Готовность четырех блок-секций — от 77 до 95 процентов. Продолжается либо заканчивается монтаж системы водоснабжения и лифтов, поквартирной электропроводки, оштукатуривание квартир, проводится благоустройство придомовой территории.

На подземной автостоянке, из-за которой на первоначальном этапе было много споров, ведется устройство кровельного покрытия, продолжается кирпичная кладка рампы, прокладка транзитных электрических сетей, устройство помещения для охраны.

Говоря о сроках сдачи жилого комплекса — это конец сентября, начало октября, — глава города обратил внимание на необходимость обустройства подъездных путей. Сегодня в ЖК Парковый ведет единственная достаточно разбитая дорога в грунтовом исполнении. Глава города распорядился рассмотреть и подготовить предложения по благоустройству проезжей части дорожному комитету совместно с администрацией Центрального района.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк:

— Нашей главной задачей было достроить дома, не допустить появления в городе обманутых дольщиков. Люди должны были получить свои квартиры и в уместные сроки. На нас лежала особая ответственность, так как застройщиком по данному объекту выступает наша компания «Барнаулкапстрой», которая в силу объективных обстоятельств, на тот момент, находилась в сложном экономическом положении, и под угрозой банкротства.

Глава города особо отметил роль межведомственной рабочей группы в поиске путей разрешения ситуации. «Велась непрерывная работа с дольщиками, необходимо было вместе с людьми находить решения по достройке объекта. И они были найдены. Сегодня мы видим, что строительство завершается, а значит люди смогут переехать в современное комфортное жилье», — отметил глава города.

По словам главы города, подрядчик достойно справился с задачей. Вячеслав Франк поблагодарил компанию «Адалин-Инвест», которая взяла на себя обязательства по достройке домов, за социальную ответственность, неравнодушие к судьбам людей, которые вложили свои сбережения в проект по строительству ЖК Парковый.

Источник: barnaul.org