10 августа
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Жизнь

В Барнауле завершается строительство ЖК «Парковый»

В Барнауле завершается строительство некогда проблемного жилого комплекса «Парковый». Благодаря совместным усилиям администрации города, строителей и участников долевого строительства ключи от своих квартир дольщики получат уже осенью.

В Барнауле завершается строительство ЖК «Парковый».
В Барнауле завершается строительство ЖК «Парковый».
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул"

Об этом сообщил сегодня глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе выездного совещания по адресу строящегося комплекса многоквартирных домов на ул. Парковая, 71. В совещании также приняли участие руководители органов местного самоуправления, представители депутатского корпуса, строительных организаций.

ЖК «Парковый», строительство которого началось в 2018 году, стал первым проектом в Барнауле, который реализуется за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк» с использованием эскроу-счетов.

Весной 2021 года строительно-монтажные работы на объекте были остановлены в связи с низкой квалификацией подрядной организации ООО «СК Стройпанорама» и, как следствие, медленными темпами и низким качеством работ. Застройщик, АО СЗ «Барнаулкапстрой», расторг договор подряда.

Дольщики обратились в администрацию города и лично к главе Барнаула Вячеславу Франку с просьбой сделать все возможное, чтобы достроить дом. Для разрешения сложившейся ситуации проводились неоднократно заседания межведомственной рабочей группы с участием дольщиков, депутатов Барнаульской городской Думы, строителей. Вопрос завершения строительства был взят на особый контроль.

Иван Огнев.
Иван Огнев.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев:

— Межведомственная рабочая группа вместе с дольщиками искала возможные пути разрешения ситуации. Заседания комиссии на первом этапе проходили практически еженедельно. Было много споров и справедливых упреков от людей, но нам все же удалось найти компромиссное решение, определить подрядную организацию, которая взяла на себя ответственность за достройку жилого комплекса, возобновить работы и уже к концу прошлого года сдать третью блок секцию — первый объект жилого комплекса.

Работы на объекте взяла на себя компания ООО «Гермес», входящая в группу компаний ООО СЗ «АдалинИнвест» (директор Рихард Фаллер). По словам руководителя, это решение было непростым.

Рихард Фаллер.
Рихард Фаллер.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«Ситуация с домом была сложная, можно сказать, взрывоопасная. Администрация города обратилась с просьбой помочь — достроить, по возможности, — рассказывает Рихард Фаллер. — Никакой экономической выгоды для компании в этом проекте нет. Но взялись за работу, потому что посчитали, что это нужно сделать, чтобы снять напряжение среди дольщиков, чтобы люди, наконец, получили свое жилье».

Когда новый подрядчик приступил к работе и на строительной площадке появилась техника, дольщики увидели реальное продвижение дел. Сегодня строительство близится к завершению. Готовность четырех блок-секций — от 77 до 95 процентов. Продолжается либо заканчивается монтаж системы водоснабжения и лифтов, поквартирной электропроводки, оштукатуривание квартир, проводится благоустройство придомовой территории.

На подземной автостоянке, из-за которой на первоначальном этапе было много споров, ведется устройство кровельного покрытия, продолжается кирпичная кладка рампы, прокладка транзитных электрических сетей, устройство помещения для охраны.

Говоря о сроках сдачи жилого комплекса — это конец сентября, начало октября, — глава города обратил внимание на необходимость обустройства подъездных путей. Сегодня в ЖК Парковый ведет единственная достаточно разбитая дорога в грунтовом исполнении. Глава города распорядился рассмотреть и подготовить предложения по благоустройству проезжей части дорожному комитету совместно с администрацией Центрального района.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк:

— Нашей главной задачей было достроить дома, не допустить появления в городе обманутых дольщиков. Люди должны были получить свои квартиры и в уместные сроки. На нас лежала особая ответственность, так как застройщиком по данному объекту выступает наша компания «Барнаулкапстрой», которая в силу объективных обстоятельств, на тот момент, находилась в сложном экономическом положении, и под угрозой банкротства.

Глава города особо отметил роль межведомственной рабочей группы в поиске путей разрешения ситуации. «Велась непрерывная работа с дольщиками, необходимо было вместе с людьми находить решения по достройке объекта. И они были найдены. Сегодня мы видим, что строительство завершается, а значит люди смогут переехать в современное комфортное жилье», — отметил глава города.

По словам главы города, подрядчик достойно справился с задачей. Вячеслав Франк поблагодарил компанию «Адалин-Инвест», которая взяла на себя обязательства по достройке домов, за социальную ответственность, неравнодушие к судьбам людей, которые вложили свои сбережения в проект по строительству ЖК Парковый.

Источник: barnaul.org

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