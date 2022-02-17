В Барнауле жители пригородного поселка «скинулись» на освещение. Какова судьба их денег?

В первых числах февраля в соцсетях и вотсап-группах барнаульского поселка Октябрьский начали распространяться призывы сдавать деньги на освещение двух улиц. Означает ли это, что люди сами решили сделать то, до чего не дошли руки у городской администрации? Не совсем так: местные активисты выиграли конкурс и получат из бюджета субсидию. Зачем нужен вклад жителей и как это, вообще, работает, разбирался altapress.ru.

Где найти 2 млрд?

В августе 2020 года городской комитет по ЖКХ провел интернет-форум — и получил шквал вопросов от жителей пригородных поселков об освещении и дорогах.

«Света нет, рискуем здоровьем и даже жизнью», «дети ходят в потемках в школу и из школы», — возмущались барнаульские «сельчане». Были среди них и недовольные жители поселка (микрорайона) Октябрьский.

Чиновник отвечал на вопросы терпеливо. Но, в общем, формально.

Работы по строительству линий наружного освещения ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015−2025 годы», исходя из условий финансирования.

Поселок Октябрьский в Барнауле. Одноклассники — ТОС мкр. «Октябрьский».

Вот это последнее — «исходя из финансирования» — собственно, главное, что мешает мэрии выполнить свои обязательства.

«Чтобы осветить все дороги и улицы, который город обязан осветить, по подсчетам комитета по дорожному хозяйству надо 1,5−2 млрд рублей. Найти 2 млрд при бюджете в 20 млрд — проблематично», — объясняет депутат Барнаульской гордумы Юрий Ряполов.

И все же жители микрорайона Октябрьский нашли, где взять деньги на освещение двух центральных улиц — Рождественской и Изящной.

Микрорайон «Октябрьский» расположен в Индустриальном районе Барнаула. Застроен коттеджами — в поселке около 2,8 тыс. домов.

По программе поддержки местных инициатив в барнаульской Власихе построили детскую площадку. Barnaul.org

Заразительный пример

Несколько лет назад СМИ растиражировали историю пенсионерки из Павловского района, организовавшей асфальтирование и освещение родной улицы родного села. История в тот момент выглядела — ну, почти невероятно.

Пожилая женщина из небольшого села сама освоила всемирную паутину и сама же нашла там информацию о проекте поддержки местных инициатив. Написала заявку и добилась выделения из бюджета 800 тыс. рублей.

Пример оказался заразительным — с 2017 года жители края реализовали больше 1,6 тыс. проектов.

В пригороде Барнаула сделали освещение. barnaul.org

В змеиногорской Барановке, к примеру, установили фонари… на солнечных батареях. В Тюменцево выложили плиткой тротуар. А в селе Аллак Каменского района заменили водонапорную башню.

Этой же программой, как оказалось, могут пользоваться и пригородные поселки. В 2021 году жители микрорайона Октябрьский создали инициативную группу. Провели собрания, обсудили, что важнее для поселка и получили больше 700 подписей. Подали заявку и выиграли конкурс.

«Нам выделили самую большую среди всех победителей конкурса сумму»… «Друзья, у нас все получится»… «Да будет свет!» — так отреагировали жители микрорайона в соцсетях.

ТОС микрорайона «Октябрьский». Barnaul.org

Энерджайзеры проекта

«Энерджайзером» инициативной группы Юрий Ряполов (и сам вошедший в ее состав) называет председателя ТОС Любовь Черкасскую. В поселке Октябрьском ее знают и часто видят. То с лопатой у остановки, где она вместе с единомышленниками раскидывает снег, то с саженцами, где активисты высаживают аллею ветеранов.

Участие в подготовке проекта освещения приняла и Власихинская сельская администрация (поселок входит в ее состав).

«Есть определенная обязанность и у жителей, и у администрации. Власихинская сельская администрация вместе с городским комитетом по дорожному хозяйству по нашей просьбе подготовили предварительный проект, откуда и появилась сумма — 2 миллиона 870 тысяч рублей. Посчитали все имеющиеся столбы и выяснили, сколько надо поставить дополнительно», — рассказывает Юрий Ряполов.

Встреча инициативной группы. ТОС мкр. «Октябрьский»

Между тем, по условиям программы, жители должны внести в него свою лепту — не менее 5% от стоимости проекта. В Октябрьском проголосовали за 10%. Предполагается, что работающие здесь предприниматели тоже внесут свой вклад — 50 тыс. рублей.

«Зачем здесь софинансирование? Чтобы жители берегли то, что строится», — объясняет Ряполов.

Не хотим дилетантов

Деньги, собранные самими жителями, перечислят на спецсчет городского комитета по финансам, уточняет Ряполов.

«На этот спецсчет, на каждый отдельный проект, перечисляется 1,3 млн из краевого бюджета, добавляется сумма из городского и деньги жителей и предпринимателей», — говорит депутат.

Затем комитет по дорожному хозяйству подготовит окончательный проект, а администрация Власихи объявит конкурс на строительство и выберет подрядчика.

Юрий Ряполов. Barnaul.org

«Для нас это тоже головная боль — мы не хотим, чтобы конкурс выиграл дилетант, у которого все имущество — одна авторучка. Надо, чтобы пришел профессиональный подрядчик, который может качественно построить и не „потеряется“ в период гарантийного срока, чтобы исправить выявленные недостатки», — подчеркнул Юрий Ряполов.

Таких подрядчиков инициативная группа рассчитывает найти и пригласить их поучаствовать в тендере.

«Если по итогам конкурса получится экономия, мы, возможно, оставим деньги на следующий проект или попросим сделать дополнительные работы по освещению — но это будет решать инициативная группа и совет ТОСа, которым жители делегировали это право», — говорит собеседник altapress.ru.

Встреча инициативной группы. ТОС мкр. «Октябрьский».

Будем стараться

Информация о том, что проект микрорайона получил одобрение и на освещение двух улиц дадут деньги, вызвала много новых вопросов в вотсап-группах.

Например, не придется ли жителям платить еще и за общее электричество и обслуживание линии? Нет, не придется, отвечает депутат.

«После того, как подрядчик построит линию, ее должна будет принять комиссия. Затем город поставит ее на баланс, заключит договор с энергетиками и передаст на обслуживание в „Горсвет“. История непростая. Но будем стараться, чтобы к концу года на этих двух улицах освещение появилось», — сказал Юрий Ряполов.

Или вот другой вопрос: «Что будет, если жители денег не соберут, неужели субсидию отберут?»

В поселке Октябрьский. Одноклассники — ТОС мкр. Октябрьский.

Юрий Ряполов отвечает: «Такой вариант мы даже не рассматриваем». Да и случаев, чтобы жители отказались сдавать свои кровные, зная, что на их выстраданный проект дают деньги из бюджета, в истории еще не было.

«Это бы означало, что у нас в поселке живут люди, которые абсолютно не заботятся о своем месте проживания», — говорит он.

Ну и, в общем, все получилось: нужную сумму собрали за неделю.

«Но, наверное, самое главное — в том, что люди поняли: объединившись, можно и дальше развивать поселок и подтягивать дополнительные ресурсы на его благоустройство. В вотсап-группах нашего микрорайона уже начали обсуждать новые проекты», — подчеркнул собеседник altapress.ru.